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Kız çocuğu köprüden atlayıp kayboldu onlar fotoğraf çektirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 09:12 | Son Güncelleme

Adana’da bir kız çocuğu Taş Köprü’den Seyhan Nehri’ne atlayıp kaybolurken, köprüdeki vatandaşlar fotoğraf çektirmeye devam etti.Olay, Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da bir kız çocuğu Taş Köprü’den Seyhan Nehri’ne atlayıp kaybolurken, köprüdeki vatandaşlar fotoğraf çektirmeye devam etti.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci kız çocuğu Z.K. okuldan çıktıktan sonra dün akşam üstü tarihi Taş Köprü’ye gelip bir süre burada Seyhan Nehri’ne baktı. Daha sonrada onlarca kişinin gözü önünde köprüye çıkan kız çocuğun kendini aşağı bıraktı. Nehirde sürüklenen kız çocuğu bir süre sonrada akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Olay anı ise nehir üzerindeki martıları görüntüleyen bir kişi tarafından saniye saniye görüntülendi. Kız çocuğunun suda batıp çıkması da kameraya yansıdı.
Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve dalgıç ekipleri geldi. Bu arada köprüde onlarca meraklı vatandaş toplandı. Kimi kızın köprüden atladığı yere bakarken kimi vatandaşlar da olaya aldırmadan cep telefonuyla fotoğraf çektirmeye devam etti. Kız çocuğunun bulunması için sualtı ekipleri çalışma başlattı.

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