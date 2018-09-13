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Kız çocuğuna cinsel istismar iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 19:11 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi, "kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu" iddiasıyla tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

İddiaya göre, Haliliye Mahallesi'nde otomobille gezen S.G, sokakta oynayan 12 yaşındaki M.K'ye 20 lira uzatarak aracına gelmesini istedi.

Kız çocuğunun bağırarak yardım istemesi üzerine toplanan mahalle sakinleri, otomobille kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalayarak durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorgulandı ve aracında inceleme yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, "küçük yaşta çocuğa cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

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