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Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 20:26 | Son Güncelleme

BURDUR’un Bucak ilçesinde 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)- BURDUR’un Bucak ilçesinde 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.
Bucak’ta yaklaşık 3 hafta önce A.K. adlı kız çocuğunun eve gelmemesi üzerine yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Bucak Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.K.’yi arama çalışması başlattı. Kayıp başvurusundan 3 gün sonra A.K., Bucak Emniyet Müdürlüğü’ne geldi. A.K., polise verdiği ifadede kendisine farklı günlerde 5 erkeğin cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.
Bunun üzerine çalışma başlatan Bucak Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, B.A., S.K., İ.Ö. ve C.A. tutuklandı. A.K. ise korumaya alındı.

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