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Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 17:08 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 20 lira verdiği M.K.

Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 20 lira verdiği M.K. (12) isimli kız çocuğunu otomobiline alıp, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Semo Gülalan (60), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün akşam, Haliliye Mahallesi'nde meydana geldi. Semo Gülalan, iddiaya göre, M.K.'ye 20 lira verip, otomobiline bindirdi. Kız çocuğunun bağırmasıyla otomobile koşan mahalleli, Gülalan'ı yakalayıp, polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan Gülalan, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Semo Gülalan, çıkarıldığı mahkemece 'küçük yaşta çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla tutuklandıKız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

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