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Kız çocuğuna cinsel istismar sanığı 7 kişiye tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 10:17 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde, 14 yaşındaki A.E. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan aralarında memur ve esnafın da bulunduğu 7 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde, 14 yaşındaki A.E. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan aralarında memur ve esnafın da bulunduğu 7 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ceylanpınar'da 22 Şubat günü A.E. adlı kız çocuğu, ailesine cinsel istismara uğradığını söyledi. Ailenin şikayeti üzerine A.E.'nin psikolok eşliğinde ifadesi alındı. Ardından aralarında memur ve esnafın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüpheliler hakkında dava açıldı. Şüpheliler hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Yaklaşık 3 ay sonra Ceylanpınar Adliyesi'nde ilk duruşmaya çıkan 7 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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