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Kız çocuğuna cinsel istismara 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 22:28 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı, 5 şüphelinin daha arandığı öğrenildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı, 5 şüphelinin daha arandığı öğrenildi.

Kale ilçesinde yaşayan N.D. adlı kız çocuğunun, yaşadığı cinsel istismarı bir arkadaşına anlatmasıyla olay, dün polise bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen polis, olaya karışan 10 kişi hakkında gözaltı işlemi başlattı. Polis, şüphelilerden 5'ini yakalayıp gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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