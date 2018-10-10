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Kız çocuğuna cinsel istismara 5 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 20:05 | Son Güncelleme

TEDBİR AMACIYLA 30 SURİYELİ AİLE TAHLİYE EDİLDİ Denizli'nin Kale ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğu N.D.'ye cinsel istismar suçundan Suriyeli 5 kişinin gözaltına alındığının duyulması üzerine adliye ile aynı binada hizmet veren Kaymakamlık binası önünde toplanan yaklaşık 500 kişi tepkilerini dile getirdi.

Kız çocuğuna cinsel istismara 5 gözaltı (2)

TEDBİR AMACIYLA 30 SURİYELİ AİLE TAHLİYE EDİLDİ
Denizli'nin Kale ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğu N.D.'ye cinsel istismar suçundan Suriyeli 5 kişinin gözaltına alındığının duyulması üzerine adliye ile aynı binada hizmet veren Kaymakamlık binası önünde toplanan yaklaşık 500 kişi tepkilerini dile getirdi. Şüphelilerin kendilerine verilmesini isteyen öfkeli kalabalığın kontrolden çıkma ihtimali üzerine Kale'ye Denizli il merkezi ile çevre ilçelerden takviye olarak çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kale Kaymakamı Murat Güneş ve AK Partili Kale Belediye Mehmet Salih Sağınç, öfkeli kalabalıkla konuşup, sağduyulu davranmalarını istedi. Gerginlik sürerken ilçedeki Suriyeli 30 aile güvenlik amacıyla tahliye edilerek, başka ilçelere götürüldü. Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de olayların büyüme ihtimali üzerine güevinlik güçlerinin koordinasyonunu sağlamak için Kale'ye geldi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Kız çocuğuna cinsel istismara 5 gözaltı (2)Kız çocuğuna cinsel istismara 5 gözaltı (2)Kız çocuğuna cinsel istismara 5 gözaltı (2)

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