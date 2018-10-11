Kız çocuğuna cinsel istismara 7 tutuklama, 3 kişi aranıyor

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kale ilçesinde N.D. (14) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulmasıyla ilgili 1'i Türk, 6'sı Suriyeli 7 kişinin mahkemece tutuklandığı, 3 kişinin ise arandığı açıklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Geçen salı günü, Kale Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar ve müracaatta, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik 10 kişinin nitelikli cinsel istismar suçunu işledikleri iddia edildi. Bunun üzerine derhal, Kale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Mağdurun cinsel istismara dair raporları aldırıldı. Beyan doğrultusunda şüphelilerden 1'i Türk vatandaşı, 6'sı ise Suriye uyruklu olmak üzere toplam 7 kişi yakalandı. Bu kişiler, Kale Sulh Ceza Hakimliği'nce, sorgularının ardından tutuklandı. Olaya karıştıkları iddia edilen diğer 3 kişinin ise kimliklerinin tespiti ve yakalanmaları için çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamlı olarak yürütülüyor."

