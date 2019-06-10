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Kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 09:29 | Son Güncelleme

Adana’da bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen şahsa linç girişimini polis önledi.

Kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi

Olay merkez Seyhan ilçesi, 2000 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bir şahıs kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Kız çocuğunun bağırmasıyla mahalleli toplanıp şahsı yakaladı. Bazı vatandaşlar da polise haber verdi. Kızgın kalabalık polis gelinceye kadar şahsı darp etmeye başladı. Vatandaş şahsı linç etmek isterken olay yerine gelen polis linç edilmek istenen kişiyi vatandaşların elinden aldı.

Vatandaşların tekme ve tokatlarla darp ettiği zanlı, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: İHA

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adana cinsel istismar

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