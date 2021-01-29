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  4. Kız çocuğuna cinsel organını gösterdi, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı

Kız çocuğuna cinsel organını gösterdi, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı

29.01.2021 10:34 | Son Güncelleme:
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Kız çocuğuna cinsel organını gösterdi, 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı

Burdur'da 3 yıl önce kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Osman Karaçoban (48), 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konak Mahallesi'nde 1 Ağustos 2018 günü, bir erkeğin ilkokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin Osman Karaçoban olduğunu belirledi. Takibe alınan Osman Karaçoban, salı pazarında sivil polisler tarafından yakalandı. Şüphelinin yakalandığını öğrenen vatandaşlar ise linç girişiminde bulundu. Polis, cinsel taciz suçundan sabıkası bulunan Osman Karaçoban'ı bir iş yerine sokarak linçten kurtardı. Arbede sırasında bir polis memurunun parmağı çıktı, bir polis memuru da fenalık geçirdi. İki polis Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.

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KARARA İTİRAZ ETTİ

Vatandaşların darbettiği Osman Karaçoban, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından tutuklandı. 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Osman Karaçoban, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Ceza Dairesi, sanık Karaçoban'ın 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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LİNÇ GİRİŞİMİ KAMERADA

Bu arada, Osman Karaçoban'ı linç girişimi anı, o gün güvenlik kameraları ile olay yerindeki kişilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çevredeki bazı kişilerin, polisin gözaltına alıp, götürmeye çalıştığı Osman Karaçoban'a saldırmaya çalıştığı görüldü. Polislerin, Osman Karaçoban'ı hızla olay yerinden uzaklaştırmak istediği, çevredekilerin de koşarak, peşlerinden gittiği görüntülerde yer aldı. Polisin, linç girişiminden korumak amacıyla iş yerine soktuğu Osman Karaçoban'a, buradan çıkarılırken de kalabalığın saldırma anları görüntülere yansıdı.

DHA

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