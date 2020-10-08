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  4. Kız çocuğuna dehşeti yaşatan pitbullun sahibine ceza yağacak

Kız çocuğuna dehşeti yaşatan pitbullun sahibine ceza yağacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 14:04 | Son Güncelleme

Samsun’da bulundurulması yasak olan köpek ırklarından pitbull cinsi köpek besleyen ve 11 yaşındaki kız çocuğunun yaralanmasına sebep olan köpek sahibine yasaklı ırkları barındırmak suçundan köpek başına 9 bin 563 TL idari para cezası yiyecek.Olay, dün Samsun’un Havza ilçesinin Memduhiye Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bulundurulması yasak olan köpek ırklarından pitbull cinsi köpek besleyen ve 11 yaşındaki kız çocuğunun yaralanmasına sebep olan köpek sahibine yasaklı ırkları barındırmak suçundan köpek başına 9 bin 563 TL idari para cezası yiyecek.
Olay, dün Samsun’un Havza ilçesinin Memduhiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Tuğba Kaplan ve arkadaşları ile oyun oynarken parkın yanındaki bahçede bulunan köpekleri sevmek istediler. Evin bahçesinde bağlı olmadığı ileri sürülen 4 adet pitbull cinsi köpeklerden 1 tanesinin saldırısına uğradığı düşünülen Tuğba Kaplan, çevredekilerin yardımına koşması üzerine ölümden kurtuldu. Kanlar içinde kalan kız çocuğu Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun’daki hastanede tomografisi çekilip müdahalesi yapılan Tuğba Kaplan daha sonra yine ambulansla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek tedavisine devam edildi.
Köpeğin sahibi savcılık tarafından ifadesi alınmak üzere çağrılırken, Havza Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 11 yaşındaki kıza saldırdığı düşünülen pitbull cinsi köpeğe el koydu. Köpeğe, kuduz taraması yapılırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından da olayla ilgili polis tutanağı kendilerine geldikten sonra köpek sahibine yasaklı ırkları bulundurma suçundan köpek başına 9 bin 563 TL idari para cezası kesilecek.

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