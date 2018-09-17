Kız çocuğuna istismarda bulunan kişiyi dövüp, jandarmaya verdiler

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, A.A. (12) isimli kız çocuğuna markette istismarda bulunan 3 çocuk babası B.D. (62), çevredekiler tarafından dövüldükten sonra jandarmaya teslim edildi. Olayın iftira ve kumpas olduğunu savunan B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde oturan B.D., önceki gün akşam saatlerinde, markette A.A. adlı kız çocuğuna belinden sarılıp, göğüslerine dokunarak, istismarda bulundu. Kız çocuğunun bağırarak, dışarı çıkmasının ardından çevredekiler, B.D.'yi marketin önünde yakaladı. B.D., jandarma gelinceye kadar dövülürken, bu anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde B.D.'nin "Yahu ne yapmışım? Jandarma gelsin, gidelim" dediği duyulurken, "El kadar çocuğa taciz ha? Jandarma da gelecek herkes gelecek. Sen beni tanıyor musun?" diyen kişinin B.D.'yi dövmeye devam ettiği görülüyor. B.D.'nin de bu sırada "Ben seni tanıyorum, 20 yıldır burada oturuyorum" dediği duyuluyor. Kısa süre sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri, B.D.'yi çevredekilerin elinden alıp, karakola götürdü. Cinsel istismar anı, marketin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde B.D.'nin, A.A.'ya dokunduğu ve beline sarıldığı görülüyor.

'SEN SERPİLMİŞSİN BAYAĞI BÜYÜMÜŞSÜN'

Olayla ilgili pedagog ve avukat eşliğinde ifade veren A.A., evlerinin hemen yakınında marketin bulunduğunu, zaman zaman biten malzemeleri almak için buraya gittiğini kaydetti. Yaklaşık 2,5 ay önce markete alışveriş için gittiğinde B.D.'nin de içeride alışveriş yaptığını ve bir ara aldığı ürünleri elinden düşürdüğünü gördüğünü aktaran A.A., ifadesinde şunları söyledi:

"Elinden düşürdüklerini toplamasına yardım ettim. Bunun üzerine bana, 'Sen bana yardım ettin, ben de sana bir dondurma alayım' dedi. Ben de dondurma alacak param olduğunu belirterek, istemediğimi söyledim. Bu ayın başlarında, bir gün yine aynı markette alışveriş yapıp, çıktıktan sonra B.D. arabasıyla kapının önündeydi. Bana seslenerek, 'Sana telefon alayım, ister misin? Sen serpilmişsin, bayağı büyümüşsün. Benim eşim öldü zaten. Telefonla konuşuruz' gibisinden şeyler söyledi. Elimdeki poşetle koşarak eve geldim. Olayı anneme anlatacaktım ama utandığım için söyleyemedim."

Olay günü alışveriş yaparken, B.D.'nin yine markete geldiğini; ancak içeri girdiğini görmediğini anlatan A.A., "Bir anda arkamdan gelmiş, belime sarıldı. Göğüslerimi elledi. Onu ittirip, bağırarak, mağazadan kaçtım" dedi.

'KUMPAS KURDULAR'

Side Jandarma Karakolu'nda ifadesi alınan B.D., kötü niyeti olmadığını iddia etti. Kendisine kumpas kurulduğunu öne süren B.D., mağazanın güvenlik kameraları görüntülerinin hatırlatılması üzerine olayın iftira olduğunu savundu. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen B.D., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. B.D.'nin sağ elinin alçıda olduğu görüldü.

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