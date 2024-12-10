Kız çocuğuna müstehcen mesajları attığı ortaya çıkmıştı! Ağabeyi cinsel istismardan suçlanan fenomen isim ilk kez konuştu! 'Akli dengesinin...'

Çektiği videolarla geniş bir kitleye ulaşan ve popülerleşen fenomen isim Sude Alkış, şu sıralar işinden çok ağabeyi hakkındaki skandal bir soruşturma nedeniyle gündeme geliyor.

Alkış'ın ağabeyi hakkında cinsel istismar suçlamasıyla şikayetçi olundu. İzmir'de yaşayan 45 yaşında B.Ö., 13 yaşındaki kızı E.A.'nın üzerindeki sigara kokusundan şüphelenerek telefon konuşmalarını inceledi. Anne B.Ö., kızından 24 yaş büyük Seçkin Alkış'ın çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yazışmaları görünce adliyeye koştu. Söz konusu tacizci Alkış, internet fenomeni Sude Alkış'ın ağabeyi çıkmıştı.

Seçkin Alkış ifadesinde "Watsapp konuşmaları bana ait. E.A. bana kendisini 18 yaşında ve 12. sınıf öğrencisi olarak tanıttı. E.A.'nın ifadesindeki cinsel içerikli konuşmalar doğrudur. Birbirimize cinsel içerikli fotoğraflar attık. 16 Eylül 2021'de evime geldi. 13 yaşında olduğunu anlayamadım. Olay günü temasımız olmadı. Sadece hoş geldin mahiyetinde yanağından öpmeye çalıştım. Bana iftira atılıyor" demişti. 2022 yılında yargılama süreci başlayan olayla ilgili Alkış suskunluğunu korumuştu.

"BU SÜRECİN BANA YÜKLENMESİNİ KABUL ETMİYORUM"

Fenomen Sude Alkış, sosyal medya hesabında ilk kez açıklama yaptı. Fenomen isim, "Abim hakkında yapılan bir şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda yargılama süreci hala devam ediyor. Süreç devam ettiği için bu konuda herhangi bir şey söylemem doğru değil. Ancak bir şey söyleyemiyor olmam, bu yaşananları meşrulaştırdığım ya da ileri sürülen iddiaları itibarsızlaştırdığım anlamına gelmiyor" dedi.

Açıklamasına ise şu sözlerle devam etti: "Tam aksine, bu sürecin doğru şekilde yürütülmesini ve maddi gerçeğe ulaşmasını destekliyorum. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Abimin akli dengesinin yerinde olmadığına dair bir iddia hiçbir zaman gündeme gelmedi. Onu bu şekilde aklamaya çalıştığımız kesinlikle gerçek değil. Abimin içinde bulunduğu bu sürecin sorumluluğunun bana yüklenmesini ve onun arkasında duruyormuşum gibi bir algı yaratılmasını kesinlikle kabul etmiyorum.

Ben bu konunun içerisinde değilim. Destekçisi de değilim. Olmayacağım.

Ayrıca dosya kapsamında dahi olmayan delilleri gerçekmiş gibi gösterip; ben, annem ve babam hakkında iftiraya varan, gerçek dışı paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında en yakın zamanda hukuki süreci başlatacağım. Gerçekten çok üzgünüm."