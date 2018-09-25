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Kız çocuğuna şiddet uygulayan anne adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 19:14 | Son Güncelleme

TUZLA'da bir annenin küçük kız çocuğuna sokakta şiddet uygulaması kameralara yansıdı.

Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL,(DHA)-TUZLA'da bir annenin küçük kız çocuğuna sokakta şiddet uygulaması kameralara yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından anne A.D. gözaltına alındı. A.D. Tuzla Orhanlı Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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