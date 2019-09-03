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Kız çocuğuna sözlü tacize 90 gün ev hapsi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 11:43 | Son Güncelleme

 KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, parkta oynayan 12 yaşındaki S.B.B.

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, parkta oynayan 12 yaşındaki S.B.B. isimli kız çocuğunu, "Çok güzelsin" deyip, taciz ettiği öne sürülen A.G. (49), çocuğun annesi ve çevre sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Özel güvenlik görevlileri tarafından kurtarılıp elleri kelepçelendikten sonra polise teslim edilen A.G., çıkarıldığı mahkemece 90 gün ev hapsine çarptırıldı.
​Olay, önceki gün Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Plaj Caddesi'nde meydana geldi. Parkta oyun oynayan S.B.B. adlı kız çocuğu, eğilip, ayakkabısının çözülen bağcını bağlarken, yanına gelen A.G., iddiaya göre "Çok güzelsin" dedi. Paniğe kapılan kız çocuğu uzaklaşmak isterken, A.G. "Lütfen ayakkabılarını burada bağla" diye seslendi.
Eve giden S.B.B., durumu annesi Ç.B.'ye anlattı. Dışarı çıkan Ç.B., kızını taciz ettiğini öne sürdüğü A.G.'ye caddede rastlayıp saldırdı. Olayı öğrenen çevre sakinleri de A.G.'yi linç etmeye çalıştı. Parkın özel güvenlik görevlileri, A.G.'yi öfkeli kalabalıktan uzaklaştırıp, kelepçeledi. A.G. çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
S.B.B. pedagog eşliğinde ifade verirken, A.G. ise suçlamaları kabul etmedi. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan A.G., 90 gün ev hapsine çarptırıldı.

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