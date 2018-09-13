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Kız çocuğuna taciz şüphelisini mahalleli yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 14:07 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Mamak ilçesinde küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Mamak ilçesinde küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Olay, dün Mamak Tuzluçayır Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre akşam saatlerinde bakkala ekmek almaya giden kız çocuğuna, bir kişi cinsel organını göstererek tacizde bulundu. Kız çocuğunun eve gelip durumu ailesine bildirmesi sonucu aile ile apartman sakinleri dışarı çıktı. Çok sayıda mahalle sakini, tacizde bulunduğu öne sürülen kişiyi bir süre sonra yakaladı. Tacizci şüphelisine tepki gösteren mahalle sakinleri, polise haber verdi. Mahalleye gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü.

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