Kız çocuğuna tacizde skandal ifade! 'Yahu ne yapmışım' dedi, kameralara yakalandı

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde oturan B.D., önceki gün akşam saatlerinde, markette A.A. adlı kız çocuğuna belinden sarılıp, göğüslerine dokunarak, istismarda bulundu. Kız çocuğunun bağırarak, dışarı çıkmasının ardından çevredekiler, B.D.'yi marketin önünde yakaladı. B.D., jandarma gelinceye kadar dövülürken, bu anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde B.D.'nin "Yahu ne yapmışım? Jandarma gelsin, gidelim" dediği duyulurken, "El kadar çocuğa taciz ha? Jandarma da gelecek herkes gelecek. Sen beni tanıyor musun?" diyen kişinin B.D.'yi dövmeye devam ettiği görülüyor. B.D.'nin de bu sırada "Ben seni tanıyorum, 20 yıldır burada oturuyorum" dediği duyuluyor. Kısa süre sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri, B.D.'yi çevredekilerin elinden alıp, karakola götürdü.

İSTİSMAR ANI KAMERADA



Cinsel istismar anı, marketin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde B.D.'nin, A.A.'ya dokunduğu ve beline sarıldığı görülüyor.

'SEN SERPİLMİŞSİN BAYAĞI BÜYÜMÜŞSÜN'



Olayla ilgili pedagog ve avukat eşliğinde ifade veren A.A., evlerinin hemen yakınında marketin bulunduğunu, zaman zaman biten malzemeleri almak için buraya gittiğini kaydetti. Yaklaşık 2,5 ay önce markete alışveriş için gittiğinde B.D.'nin de içeride alışveriş yaptığını ve bir ara aldığı ürünleri elinden düşürdüğünü gördüğünü aktaran A.A., ifadesinde şunları söyledi: