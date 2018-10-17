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Kız çocuğuna tacizden tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 19:03 | Son Güncelleme

MANİSA'da, 9 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan İlhami M.

Kız çocuğuna tacizden tutuklandı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, 9 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan İlhami M. (44), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Yunusemre'nin Ayni Ali Mahallesi'ndeki bir ilkokulda okuyan 9 yaşındaki kız çocuğuna, iddiaya göre, evli ve 2 çocuk babası İlhami M. elle tacizde bulundu. İlhami M., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İlhami M., tutuklandı. İlhami M. emniyetteki ifadesinde, tacize uğradığı öne sürülen çocukla kızının aynı okulda olduğunu belirterek, "Engelli sınıfında okuyan kızımı her gün görmeye gidiyorum. Orada kimsenin kızına bir şey yapmadım. Olayla ilgili olarak üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum" dedi.
ÇOCUĞUN ANNESİ TEPKİLİ
Taciz edildiği öne sürülen çocuğun annesi B.Y., ilk olarak 11 Ekim Perşembe günü kızının kendisine, parkta oynarken İlhami M.'nin mahrem yerlerini ellemeye çalıştığını söylediğini belirterek, "Ben yakıştıramadım. 'Kızım sana öyle gelmiştir' dedim. Ertesi gün ise kızım sınavdan çıktıktan sonra, ders notlarını öğrenmek için içeriye girdiğimizde, o adam yine okuldaydı. Kızım bana, bu adamın bugün yanına gelip, 'Kitap okusana, sen okumayı bilmiyor musun?' dediğini anlattı. Bu adamın, tuhaf hareketler yaptığını söyledi. Bunun üzerine okul idaresine gidip, durumu anlattım. Pazartesi günü ise o adam yine okula geldi. Okul yönetimi teyit için adama haber vermeden, kızıma uzaktan gösterdi. O an çocuğum korkusundan titredi. 'Anne, o adam benim yanıma yaklaşmasın çok korkuyorum' dedi. Ne yapacağımı bilemedim. Bu olayı eşimden ve babamdan sakladım. Sonra işin içinden çıkamadım. Durumu eşimle, babama anlattım. Dün ise okula gittiğimde, adamı okulda gördüm. Bu kez eşimi çağırdım. Orada adamı gördükten sonra arbede çıktı. Ben bu adamdan şikayetçiyim. Benim kızımın psikolojisi bozuldu. Kızım o günden sonra her şeyden korkar oldu" dedi.

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Kız çocuğuna tacizden tutuklandı

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