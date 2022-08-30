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Kız çocuğunu kaçırdı, polis peşindeyken bir çocuğu daha kaçırdı! Özel harekat devreye girdi: Savunması 'pes' dedirtti

30.08.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Abdülkadir Oğuz adlı kişi aynı gün içerisinde iki çocuğa kâbus yaşattı. Polis ekipleri çocuk kaçırma ihbarı üzerine bölgede araştırma yaparken 'dur' ihtarında bulundukları Oğuz kaçarak bir binaya saklandı ve belinde tabancayla 14 yaşındaki S. A.'yı rehin aldı. Özel harekat polislerinin de devreye girmesiyle Oğuz nihayet teslim oldu. Suçlamaları reddedip "Kimseyi kaçırmadım" diyen Oğuz'un aynı gün gündüz saatlerinde ise bir çocuğu daha kaçırdığı ortaya çıktı.

Abdülkadir Oğuz'un üst üste iki çocuğa yaşattığı kâbustan sonra "Kimseyi kaçırmadım, Belimde silah olduğu için polisten kaçtı" şeklindeki ifadesi 'pes' dedirtirken kaçırılan 14 yaşındaki S. A. yaşadığı korku dolu anları "Ben çatıda otururken bir anda gelip, kapıyı kilitledi. İnmeme de izin vermedi" sözleriyle anlattı. Oğuz, mahkemece tutuklandı. İşte akılalmaz olayın tüm ayrıntıları...

TABANCAYI ÇIKARDI, ÇOCUĞU REHİN ALDI

Edinilen bilgiye göre, olay, 28 Ağustos günü saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. Bir çocuğun kaçırıldığı ihbarı üzerine bölgede araştırma yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri, sokakta şüphelendiği Abdülkadir Oğuz’a ‘dur’ ihtarında bulundu. Bu ihtara uymayıp kaçan Oğuz, sokaktaki 3 katlı bir binanın çatısına çıkıp kapıyı kilitledi. Şüpheli Oğuz, belindeki tabancayı çıkarıp, çatı kısmında oturan S.A.’yı (14) rehin aldı.

TAKVİYE EKİP GELDİ

Ekiplerin telsizden takviye istemesi üzerine adrese, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Polisin ikna etmeye çalıştığı Oğuz, yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından silahını bırakıp teslim oldu. Çatıya çıkan ekipler, Oğuz’u gözaltına alıp, S.A.’yı kurtardı. İfadesine başvurulan S.A., “Ben çatıda otururken bir anda gelip, kapıyı kilitledi. İnmeme de izin vermedi. Sonrasında polis gelip beni kurtardı” dedi.

AYNI GÜN BAŞKA BİR ÇOCUĞU DA KAÇIRMIŞ

Emniyete götürülen şüpheli Oğuz’un, aynı gün sabah saatlerinde 5 yaşındaki kız çocuğu K.U.’yu kaçırdığı ortaya çıktı. Ailesinin şikayeti üzerine ekiplerin bölgede çalışma başlattığı, Oğuz’u görünce ‘dur’ ihtarında bulunduğu öğrenildi. Bu sırada Oğuz’un kaçtığı, yanındaki K.U.’nun da kurtarıldığı bildirildi. İfadesinde suçlamaları reddeden Oğuz, “Kimseyi kaçırmadım. Belimde silah olduğu için polisten kaçtım” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHA)

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