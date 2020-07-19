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Kız çocuğunu taciz eden şüpheli hakkında işlem başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 11:12 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, yanına çağırdığı küçük kıza tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, polis ekipleri tarafından tespit edilerek hakkında işlem başlatıldı.

Kız çocuğunu taciz eden şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Sosyal medyada paylaşılan, bir kişi oturduğu merdivende yanına çağırdığı küçük kıza sarılmaya çalışıp, bacağına dokunduğu görüntüler büyük tepki topladı. Haberlere de yansıyan görüntülerin ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece geç saatlerde küçük çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen kişinin kimliğini tespit etti. Konuyla ilgili adli süreç başlatılırken, Gaziantep Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

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"18.07 2020 tarihinde bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında 'Gaziantep'te yaşlı bir adam yanına çağırdığı küçük kız çocuğunu taciz etti' şeklinde yer alan haberle ilgili olarak yapılan araştırmada; görüntülerde yer alan bölgenin ilimiz sınırlarında olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili görüntüler ihbar kabul edilerek habere konu şahsın kimliği tespit edilmiş ve adli süreç başlatılmıştır."

DHA

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