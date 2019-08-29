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Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen genci polise teslim ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 18:27 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da mendil satan küçük kızı sokak arasında taciz ettiği ileri sürülen genci, çevredekiler döverek polise teslim etti.

Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen genci polise teslim ettiler

Ali LEYLAK/ŞANLIURA, (DHA) -ŞANLIURFA'da mendil satan küçük kızı sokak arasında taciz ettiği ileri sürülen genci, çevredekiler döverek polise teslim etti.
Olay, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi açıklanmayan genç, sokakta mendil satan 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu. Durumu fark eden mahalle sakinleri, genci döverek, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polisler, taciz şüphelisinin gözaltına alarak emniyete götürdü. Kız çocuğu ise ailesine teslim edildi. Yaşananlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

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Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen genci polise teslim ettilerKız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen genci polise teslim ettilerKız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen genci polise teslim ettiler

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