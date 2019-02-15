HABER

Kız çocuğunun annesine şiddet uygulayan babasını öldürdüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 19:50 | Son Güncelleme

Siir'in Kurtalan ilçesinde tartıştığı babasını öldürdüğü iddia edilen 16 yaşındaki kız çocuğu yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde, annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı babasını öldürdüğü iddia edilen kız çocuğu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kurtalan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki S.S, annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla tartıştığı babası Hayrettin S'yi (54) tabancayla ateş ederek yaraladı.

Ağır yaralanan, 14 çocuk babası olduğu öğrenilen Hayrettin S, 112 acil servis ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayrettin S, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında S.S. gözaltına alındı.

Hayrettin S'nin cenazesi, otopsi için Siirt Devlet Hastanesine götürüldü.

Henüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyorHenüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyor
Peribacalarında kontrolsüz yapılaşma tehdidiPeribacalarında kontrolsüz yapılaşma tehdidi
GÜNCELLEME - Samsun'da restoran çıkışı silahlı saldırı: 1 yaralıGÜNCELLEME - Samsun'da restoran çıkışı silahlı saldırı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı Kurtalan Siirt şiddet

En Çok Okunan Haberler

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kadıköy'de büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Dolapta yakalanan FETÖ'cünün WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.