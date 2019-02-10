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Kız çocuk özlemleri "Nisan"la dindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 11:55 | Son Güncelleme

Adıyaman'da, 13 yıllık evliliklerinden 4 oğulları bulunan Başaran çifti, "koruyucu aile" olarak kız evlat hasretini dindirdi - Ailenin mutluluğuna mutluluk katan "Nisan" bebek, ağabeylerinin de gözbebeği oldu - Anne Fatma Başaran: - "Nisan'ı 2 aylıkken evimize getirdik. Kızım şu anda 7 aylık oldu. Çocuğumla çok güzel vakit geçiriyorum"

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'da 13 yıllık evliliklerinden 4 oğulları bulunan Başaran çifti, kız evlat özlemini koruyucu aile olarak dindirdi.

Hayatlarını yaklaşık 13 yıl önce birleştiren 31 yaşındaki Fatma ve 37 yaşındaki Yahya Başaran çiftinin 4 oğulları oldu.

Hep bir kız çocuk özlemi olan çift, arkadaşlarının da tavsiyesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

Çifte burada "koruyucu aile" uygulaması konusunda bilgi verildi. Yeterli şartları karşılamaları üzerine bir süre sonra çocuk esirgeme yurduna giden çift, ilk gördükleri andan itibaren çok sevdikleri, "Nisan" adı verilen 2 aylık kız bebeğe koruyucu aile oldu.

Nisan sayesinde evlerine adeta bahar geldiğini ifade eden Fatma Başaran, evlendiği günden bu yana hep bir kızının olmasını istediğini, ancak 4 oğlunun olduğunu söyledi.

Başaran, arkadaşının önerisiyle, hayalini kurduğu kız çocuğuna sahip olmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurduklarını dile getirerek, şunları anlattı:

"Arkadaşım, 'Neden kız çocuğu için ısrar ediyorsun? Yurtlar yetim ve öksüz çocuklarla dolu. Başvuru yapsana' dedi. Durumu eşime anlattım. Eşim de olumlu bakınca başvuru yaptık. Nisan'ı 2 aylıkken evimize getirdik. Kızım şu anda 7 aylık oldu. Çocuğumla çok güzel vakit geçiriyorum. Tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onunla oyunlar oynuyoruz. Diğer çocuklarım da kız kardeşlerini sahipleniyor. Onunla güzel vakit geçiriyor. Kız evlat hasretim son buldu."

- "Onların da onayını aldık"

Oto tamircisi baba Yahya Başaran da 13 yıllık evlilik hayatı boyunca hep bir kızının olmasını istediğini vurguladı.

Kız evlat sahibi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başaran, "Bu imkanı sağlayan devletimize teşekkür ederim." dedi.

Yahya Başaran, "kız babası" olmanın farklı olduğunu dile getirerek, iş yorgunluğunu akşam eve gelince kızını severek attığını söyledi.

Oğullarının da Nisan'ı kardeşleri olarak kabul ettiklerini söyleyen Başaran, "Zaten çocuklarım da kız kardeşlerinin olmasını çok istiyordu. Onların da onayı aldık. Kızımı öz evlatlarımdan ayırt etmiyorum. Diğer çocuklarımı nasıl bağrıma basıyorsam Nisan'ı da bağrıma basıyorum." diye konuştu.

Nisan'ın 6. sınıfa giden ağabeyi Ömer Faruk Başaran da bir kız kardeşi olmasından dolayı mutluluk duyduğunu, okuldan eve geldiğinde onu kucağından indirmek istemediğini, onunla çok güzel vakit geçirdiğini anlattı.

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