HABER

Kız çocukları okusun, diye şenlikte buluştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 10:31 | Son Güncelleme

MERSİN'in Mezitli ilçesinde, Soroptimist Kulübü üyeleri, ihtiyaç sahibi kız çocuklarına burs sağlamak için 'Anneler Günü Alışveriş Şenliği' düzenledi.  Mezitli Belediyesi Down Kafe'de bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen şenliğe; Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve eşi Sembol Tarhan, Soroptimist Kulubü Başkanı Nalan Varat, kulüp üyeleri, anneler ve çocukları katıldı.

Kız çocukları okusun, diye şenlikte buluştular

Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Mezitli ilçesinde, Soroptimist Kulübü üyeleri, ihtiyaç sahibi kız çocuklarına burs sağlamak için 'Anneler Günü Alışveriş Şenliği' düzenledi.
Mezitli Belediyesi Down Kafe'de bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen şenliğe; Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve eşi Sembol Tarhan, Soroptimist Kulubü Başkanı Nalan Varat, kulüp üyeleri, anneler ve çocukları katıldı. Mezitli Belediyesi Gönüllüleri gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşunca stant açılarak, şenliğe destek verildi. Özenle hazırlanan stantlarda kadınlar, satış yaparken, konuklar için de çeşitli aktiviteler düzenlendi. Eğlenceli aktivitelerin yanı sıra Resüsitasyon Derneği'nce 'Hayata el ver' sloganıyla başlatılan proje kapsamında, 4 basit adımla kalbi yeniden çalıştırmanın yolları gösterildi.
Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Nalan Varat, "Şenliğimiz artık bir gelenek haline geldi. Kadınların el ele vererek, hassas çalışmaları ile hazırladığı şenliğimiz, her yıl öncekinden daha güzel geçiyor. Mersin halkının ilgiyle beklediği şenliğimizin bu yıl 4'üncüsünü birlik ve beraberlik içinde geçirdik. Şenliğimizden elde edilen gelirin tamamı ile kız çocuklarımızın eğitimine destek oluyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kız çocukları okusun, diye şenlikte buluştularKız çocukları okusun, diye şenlikte buluştularKız çocukları okusun, diye şenlikte buluştularKız çocukları okusun, diye şenlikte buluştular

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...
Keşan'daki 'köpek eğitim' kursuna büyük ilgiKeşan'daki 'köpek eğitim' kursuna büyük ilgi
Trakya, Ege ve Akdeniz Anıtkabir’deTrakya, Ege ve Akdeniz Anıtkabir’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

ABD bu iddiayı konuşuyor: Yeni bir savaşa yol açabilir!

ABD bu iddiayı konuşuyor: Yeni bir savaşa yol açabilir!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğaseverler işbaşında! Keşif yürüyüşünde saklı cennet buldular

Doğaseverler işbaşında! Öyle bir yer keşfettiler ki...

Günlük burç yorumları 29 Nisan Pazartesi - Yeni haftada hem retro hem Yeni Ay var!

Ay, Balık burcuna giriyor!

Melen Çayı'na ziyaretçi akını

Sıcaktan bunalan oraya koştu!

İzmir'de terör örgütlerine operasyon: 7 gözaltı

İzmir'de terör örgütlerine operasyon: 7 gözaltı

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.