Kız çocuklarına ‘anne’ şıklığı

Kız çocukları anneleri ile şıklık yarışına giriyor. Paltodan, abiyeye kadar oluşturulan koleksiyonlar çocukların ve ebeveynlerin ilgisine sunuluyor.

Bebek ve çocuk modasının kalbinin attığı İstanbul Kids Fashion, 200 markanın katılımıyla ziyarete açıldı. Fuarda, 0-16 yaş grubu için 2019-2020 sonbahar-kış sezonuna yönelik bebek çocuk giyim, abiye, pijama, iç çamaşırı, çorap, aksesuar, ev tekstili, mobilya gibi tüm alt sektörlerden geniş yelpazede ürünler sergileniyor. Fuarda 4 günde 80 ülkeden ziyaretçiler bekleniyor.

Fuarda, çocuklar için tasarlanmış birbirinden farklı tarzda iç ve dış giyim ürünleri sergileniyor. Bunların arasında ise kız çocukları için tasarlanan abiyeler dikkat çekiyor. Anneleriyle aynı şıklığa bürünmek isteyen kız çocuklarına özel dizayn edilen abiyeler göz alıyor. Hem şıklık hem de kumaş olarak ‘anne’ tarzına kafa tutan abiyeler, Türkiye’den dünya pazarına da sunuluyor.

“Çocuklar görselliği ön plana çıkaracak ürünleri seçiyor”

Konuyla ilgili olarak bu alanda faaliyet gösteren firma sahibi Efe Şenol, “Özellikle söylememiz gereken şey şu; annelerin giydiği materyal kumaşların aynılarını ve benzerlerini çocukta da uygulamak için kullanılan bir trend var. Hatta anne çocuk modası ve baba çocuk modası gibi durumlarda söz konusu olabiliyor. Tüm bunların neticesinde de materyal olarak olsun, aksesuar olarak olsun, uygulama olarak olsun çocuklar daha eğlenceli, daha kabarık elbiseleri ve görselliği ön plana çıkartacak olan modelleri seçiyor ve beğeniyorlar” dedi.