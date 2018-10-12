‘Kız Çocuklarına Ayrımcılık Yapılıyor’

Genellikle kızlara potansiyellerini tam olarak yansıtmaları için gerekli alan ve fırsatlar verilmediğine dikkat çeken Guterres, “ 600 milyon genç kız, yenilik ve otomasyonla dönüştürülmüş bir iş gücüne katılmaya hazırlanıyor. Kadınlar, bilgi ve teknoloji konusunda eğitim görmüş üniversite mezunlarının sadece yüzde 30'undan daha az bir oranını oluşturuyor. Yine kadınlar küresel olarak yapılan araştırma ve geliştirme alanında ise yine yüzde 30'dan daha az bir orana sahip. Potansiyellerinden tam olarak verim almak, becerilerini geliştirmek, eşit şartlarda küresel iş gücüne katılmalarını sağlamak için kız çocuklarımızı destekleme çağrısında bulunuyorum” dedi.

“Ayrımcılık nedeniyle kız çocuklarını kendinden şüphe ediyor”

Gençlerin yaşam boyu becerilerini arttıracak bir donanımla yetiştirilmesi gerektiğini kaydeden Guterres, "Teknoloji, bilim, mühendislik ve matematik sahalarında kız çocuklarına yönelik cinsiyet temelli ayrımcılık yapılıyor. Bu durum da kız çocuklarının kendi potansiyellerin farkına varamayıp, kendileriyle ilgili şüpheye düşmeleri gibi olumsuz sonuçlara yol açıyor. Her ne kadar günümüzde okula giden kız çocuğu sayısı daha önceki yıllara göre artış kaydetmiş olsa da birçoğu yaşamları süresince başarı için gerekli olan bilgi ve becerileri elde edemiyor” dedi.

Kız çocuklarının eleştirel düşünme, yaratıcılık, dijital farkındalık gibi değişik konularda ömür boyu gerekli becerilerle donatılması çağrısı yapan Guterres, “Kız çocuklarının becerilerini geliştirmeleri, iş gücüne eşit şartlarda girmelerini sağlamalıyız” diye konuştu.

“Ergenlik çağındaki evlilikler kız çocuklarının eğitimini engelliyor”

BM Nüfus Fonu (UNFPA) İcra Direktörü Natalia Kanem de, pek çok kızın yetişkinlik çağında karşılarına çıkan birçok engelle mücadele ettiğini kaydederek, "Genç kızların çocuk yaşta erken evlilikleri ve ergenlik çağında yaşadıkları hamilelikler, milyonlarca genç kızın okullarını bırakmaları için zorlayıcı bir neden oluyor. Genç kızlar cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle birçok fırsatı kaçırıyorlar. Genç kızların hiçbir ayrımcılık olmadan adil bir şekilde rekabet etmeleri gerekir. Onların bu haklarını kullanmasına ve özlemlerini gerçekleştirmelerine yardım edelim. Onların sağlıklarına, eğitimlerine, yeteneklerine ve liderliğine yatırım yapalım” dedi.

