‘Kız Çocuklarına Ayrımcılık Yapılıyor’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kız çocuklarının sistematik bir şekilde ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığını söyledi.
Guterres "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" nedeniyle yaptığı açıklamada, kız çocuklarının, kendilerine uygulanan sistematik ayrımcılık yüzünden yetenek ve potansiyellerini tam olarak ortaya koyamadıklarını ifade etti.
Genel Sekreter Guterres, dünyada 600 milyon kız çocuğunun yenilikler ve buluşlarla dönüşüm geçiren dünyadaki iş hayatına girmek için hazırlandığını belirterek, kız çocukların yaşadıkları zorluklar nedeniyle sisteme potansiyellerini tam olarak aktaramadıklarını kaydetti.
“Kız çocukları potansiyellerini tam olarak yansıtmıyor”
Guterres, “sistemik ayrımcılık, önyargı ve eğitimsizliğin”, kız çocuklarının tam olarak potansiyellerine ulaşmasını engelleyen temel faktörler olduğunu söyledi.
Genellikle kızlara potansiyellerini tam olarak yansıtmaları için gerekli alan ve fırsatlar verilmediğine dikkat çeken Guterres, “ 600 milyon genç kız, yenilik ve otomasyonla dönüştürülmüş bir iş gücüne katılmaya hazırlanıyor. Kadınlar, bilgi ve teknoloji konusunda eğitim görmüş üniversite mezunlarının sadece yüzde 30'undan daha az bir oranını oluşturuyor. Yine kadınlar küresel olarak yapılan araştırma ve geliştirme alanında ise yine yüzde 30'dan daha az bir orana sahip. Potansiyellerinden tam olarak verim almak, becerilerini geliştirmek, eşit şartlarda küresel iş gücüne katılmalarını sağlamak için kız çocuklarımızı destekleme çağrısında bulunuyorum” dedi.
“Ayrımcılık nedeniyle kız çocuklarını kendinden şüphe ediyor”
Gençlerin yaşam boyu becerilerini arttıracak bir donanımla yetiştirilmesi gerektiğini kaydeden Guterres, "Teknoloji, bilim, mühendislik ve matematik sahalarında kız çocuklarına yönelik cinsiyet temelli ayrımcılık yapılıyor. Bu durum da kız çocuklarının kendi potansiyellerin farkına varamayıp, kendileriyle ilgili şüpheye düşmeleri gibi olumsuz sonuçlara yol açıyor. Her ne kadar günümüzde okula giden kız çocuğu sayısı daha önceki yıllara göre artış kaydetmiş olsa da birçoğu yaşamları süresince başarı için gerekli olan bilgi ve becerileri elde edemiyor” dedi.
Kız çocuklarının eleştirel düşünme, yaratıcılık, dijital farkındalık gibi değişik konularda ömür boyu gerekli becerilerle donatılması çağrısı yapan Guterres, “Kız çocuklarının becerilerini geliştirmeleri, iş gücüne eşit şartlarda girmelerini sağlamalıyız” diye konuştu.
“Ergenlik çağındaki evlilikler kız çocuklarının eğitimini engelliyor”
BM Nüfus Fonu (UNFPA) İcra Direktörü Natalia Kanem de, pek çok kızın yetişkinlik çağında karşılarına çıkan birçok engelle mücadele ettiğini kaydederek, "Genç kızların çocuk yaşta erken evlilikleri ve ergenlik çağında yaşadıkları hamilelikler, milyonlarca genç kızın okullarını bırakmaları için zorlayıcı bir neden oluyor. Genç kızlar cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle birçok fırsatı kaçırıyorlar. Genç kızların hiçbir ayrımcılık olmadan adil bir şekilde rekabet etmeleri gerekir. Onların bu haklarını kullanmasına ve özlemlerini gerçekleştirmelerine yardım edelim. Onların sağlıklarına, eğitimlerine, yeteneklerine ve liderliğine yatırım yapalım” dedi.
ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması
Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!
Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!
Aksaray’da kötü haber: Yaralı polisler var
Komşuda neler oluyor? İnternet fenomenini kaçırıp öldürdüler
Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...
İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir
Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Okuyucu Yorumları 0 yorum