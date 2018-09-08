Kız çocuklarına cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, küçük kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Levent Vidinli (48), tutuklandı.
İstanbul'dan yaklaşık 10 gün önce Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine tatile geldiği öğrenilen Levent Vidinli'nin (48), sahilde iddiaya göre küçük kız çocuklarına cinsel organını göstererek, taciz ettiği ileri sürüldü. Gelen ihbarlar ve şikayetler üzerine Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, tespit ettikleri Levent Vidinli'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Levent Vidinli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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