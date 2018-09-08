HABER

Kız çocuklarına cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2018 11:37 | Son Güncelleme

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, küçük kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Levent Vidinli (48), tutuklandı.

Kız çocuklarına cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, küçük kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Levent Vidinli (48), tutuklandı.
İstanbul'dan yaklaşık 10 gün önce Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine tatile geldiği öğrenilen Levent Vidinli'nin (48), sahilde iddiaya göre küçük kız çocuklarına cinsel organını göstererek, taciz ettiği ileri sürüldü. Gelen ihbarlar ve şikayetler üzerine Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, tespit ettikleri Levent Vidinli'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Levent Vidinli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSırt ve bel ağrısı hangi egzersizlerle önlenir?Sırt ve bel ağrısı hangi egzersizlerle önlenir?
Beylikdüzü’nde Haluk Levent fırtınası estiBeylikdüzü’nde Haluk Levent fırtınası esti
Otomobil, bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralıOtomobil, bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Şahin Tepesi uyarlamasında Hande Erçel mi Afra Saraçoğlu mu başrolü kapacak?

Şahin Tepesi uyarlamasında Hande Erçel mi Afra Saraçoğlu mu başrolü kapacak?

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ayşegül'den günlerdir haber yok! 'Güle oynaya gitti'

Ayşegül'den günlerdir haber yok! 'Güle oynaya gitti'

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Samsun'da korkunç kaza! Tramvay, yayaya çarptı

Samsun'da korkunç kaza! Tramvay, yayaya çarptı

Yaptığını görünce şoka girip bayıldı!

Yaptığını görünce şoka girip bayıldı!

Dilencinin anlattıkları akıllara durgunluk verdi! '10 bin liram çalındı'

Dilencinin anlattıkları akıllara durgunluk verdi! '10 bin liram çalındı'

Birlikte yaşadığı kadın evi terk edince...

Birlikte yaşadığı kadın evi terk edince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.