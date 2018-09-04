HABER

Kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 14:31 | Son Güncelleme

KARAMAN'da yaşları 16-17 arasındaki kız çocuklarına fuhuş yaptırdıkları ve uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da yaşları 16-17 arasındaki kız çocuklarına fuhuş yaptırdıkları ve uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri ile Asayiş Şubesi ekipleri yaşları 16-17 arasındaki kız çocuklarına fuhuş yaptırdıkları ve uyuşturucu madde sattıkları öne sürülen kişileri takibe aldı. Yapılan takip ve incelemenin ardından ekipler ortak operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1'i kadın 6 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Karaman Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 6 şüpheliden, G.N. adlı kadın, 'Çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek' suçundan, M.K., ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şebekenin küçük yaştaki kızları önce uyuşturucu kullanmaya alıştırdıkları daha sonra da fuhuşa zorladıkları öne sürüldü.

FOTOĞRAFLI

Kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandıKız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandıKız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandıKız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

PARTNERFok balığını tırmaladı, gülme krizine soktuFok balığını tırmaladı, gülme krizine soktu
Burhaniye’de çevrecilerden dere ve deniz kirliliği için suç duyurusuBurhaniye’de çevrecilerden dere ve deniz kirliliği için suç duyurusu
Sınıra askeri sevkiyatSınıra askeri sevkiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

İnanılmaz! O bölgede büyük petrol rezervi keşfedildi!

İnanılmaz! O bölgede büyük petrol rezervi keşfedildi!

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çalınan otomobil, mezarlıkta kundaklandı

Çalınan otomobil, mezarlıkta kundaklandı

Kazada ölen kişinin yakını tabutun başında dakikalarca ağladı

Kazada ölen kişinin yakını tabutun başında dakikalarca ağladı

Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Korkunç olay! Kayınvalidesini öldürdü, eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Kar maskeli saldırganlar karı-kocayı pompalı tüfekle öldürüp, kızlarını yaraladı

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.