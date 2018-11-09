ADEM BALTA - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), başta kız çocukları olmak üzere, gençlerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (BTMM) alanlarına yönlendirilmesi konusunda alt komisyon oluşturacak. KEFEK Başkanı Canan Kalsın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojik ilerlemenin artık sadece hayatı kolaylaştıran cihazlar için değil ülkeyi savunmak, üretimden daha fazla verim elde etmek ve ülke olarak daha hızlı gelişmek için olmazsa olmaz yatırım aracı olarak görüldüğünü vurguladı. Kalsın, gelişmiş ülkelerin, var olan insan kaynağını daha etkin kullanmak için "Kızlar İçin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik" (STEM for girls) gibi kampanyalar yaptıklarını ve başta kız çocukları olmak üzere gençlerin söz konusu alanlara yönlendiren politikalar ürettiklerine dikkati çekti. Kadınların iş hayatı başta olmak üzere hayatın her alanında etkin olabilmesi için AK Parti hükümetleri döneminde birçok adımın atıldığını anımsatan Kalsın, "Ülkemizde teknolojiye ve mühendisliğe olan yatırım ve ilginin artmasını istiyoruz. Ülke nüfusumuzun yarısı kadınlardan oluşmaktadır. Bunun için var olan kaynaklarımızdan daha fazla yararlanması, kız çocuklarımızın bu alanlarda kafa yormalarının teşvik edilmesi ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir. Biz de KEFEK olarak bu amaca katkı sağlamak amacıyla başta kız çocuklarımız olmak üzere gençlerimizin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yönlendirilmesi ve bu alanda başarılarını sağlamak için alt komisyon kuracağız." diye konuştu.

-"Mesleklerin yüzde 75'i BTMM içerikli olacak" Türkiye'nin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşması, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine girmesi için başta kız çocukları olmak üzere gençlerin BTMM alanlarına yönlendirilmesi gerektiğini dile getiren Kalsın, "Önümüzdeki yıllarda, şimdi var olan birçok iş alanı olmayacak ve bunların yerine yeni iş alanları ortaya çıkacak. Yapılan araştırmalarda, şu anda ilkokulda okuyan öğrencilerin yüzde 65'nin, günümüzde var olmayan ancak gelecekte oluşacak yeni iş alanlarında çalışacağını gösteriyor. 21. yüzyılda mesleklerin yüzde 75'inin BTMM içerikli olacağı tahmin ediliyor. Araştırmalara göre, gelecek 20 yıl içinde, mevcut mesleklerin yüzde 47'sinin yerini bilgisayarlar ya da başka meslekler alacak. Gelecek 10 yıl içinde BTMM mesleklerinin diğer mesleklere göre yüzde 17 oranında artış göstereceği öngörülüyor." şeklinde konuştu. - "2012 yılı itibariyle 4. Endüstri Devrimine girmiş olduğumuz kabul ediliyor" Canan Kalsın, dünyanın 2012 yılı itibarıyla 4. Endüstri Devrimine girmiş olduğunun kabul edildiğini dile getirerek, "İnsansız fabrikaların hakim olacağı bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 10-20 yılda insan kaynağının doğru yönlendirilmesi gerekir. Küresel meslek sahibi gençler ile rekabet dünyasında olmak istiyorsak BTMM'yi olmazsa olmazımız olarak görmeliyiz. Bunun için başta kız çocuklarımız olmak üzere genç nüfusumuzun istihdamını planlamaya yönelik uzun vadeli projeler yapmak zorundayız." diye konuştu.

KEFEK Başkanı Kalsın, Dünya Ekonomik Forumu raporlarına göre, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu15 ülkede teknolojik gelişmelere bağlı olarak 2020 yılına kadar 5,1 milyon iş sektörünün yok olacağını, bu durumun teknolojiye, mühendisliğe ve Ar-Ge çalışmalarına yatırımı zaruri hale getirdiğini belirtti. Kalsın, aynı rapora göre 2,3 milyon yeni iş kolunun ortaya çıkacağını ve yeni ortaya çıkacak iş kollarının yazılım, donanım, elektronik ve bilgisayar ile ilgili olacağını söyledi. Kalsın, Türkiye'nin iş gücü dağılımında tarım, hayvancılık, ulaşım ve lojistiğin belirgin bir ağırlığa sahip olduğunu, bu alanların, gelişen robotik teknolojisinden en çok etkilenecek alanlar olduğunu dile getirdi. Türkiye'de bilgisayar ve mühendislik alanlarının daha zayıf bir noktada olduğunu belirten Kalsın, "TÜİK'in 2016 eylül ayı verilerine göre 27 milyon istihdamımız var. Bunun 5,6 milyonu tarım, 5,2 milyonu sanayi, 2,1 milyonu inşaat, 14 milyonu ise hizmetler sektöründe çalışıyor. Bu rakamlar bize matematik ve teknolojiye önem vermemizi göstermektedir" şeklinde konuştu.