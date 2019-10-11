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Kız çocuklarının geleceği için kapı kapı dolaşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

Muş'un Korkut ilçesinde görevli öğretmenler, köyleri dolaşarak çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen 28 kız çocuğunu okula kazandırdı - Korkut İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Budak: - "Devamsız öğrencilerimizi okula kazandırmak için ailelerle görüşüp ikna ediyoruz. Şimdiye kadar 28 kız öğrencimizi okula kazandırdık" - Öğretmenlerden Esmanur Yılmaz: - "Kilometrelerce yol katederek çocukların eğitimlerine devam edebilmesi için tüm çabamızla çalışıyoruz"

İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Korkut ilçesinde gönüllü öğretmenlerden oluşturulan ekip, çeşitli nedenlerle okula devam edemeyen 28 kız çocuğunu, ailelerini ikna ederek yeniden okullu yaptı.

Korkut Milli Eğitim Müdürlüğü, Yedipınar Ortaokulu ve Şehit Mehmet Akpolat Kız İmam Hatip Ortaokulu tarafından ilçede okula devam edemeyen kız çocuklarının okula kazandırılması için komisyon oluşturuldu. Komisyonda yer alan gönüllü öğretmenler, ilk etapta, okula devam edemeyen kız çocuklarını belirledi. Daha sonra köyleri gezen öğretmenler, görüştükleri aileleri ikna ederek 28 öğrencinin okula dönmesini sağladı.

Son olarak ilçeye 50 kilometre mesafedeki Çınarardı köyüne giden öğretmenler, babasını ikna ederek eğitimini yarıda bırakan Songül Ören'in okula kazandırdı.

- "Her öğrenci bizim için önemli"

Korkut İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devamsız kız çocuklarının okula kazandırılması için öğretmenlerle büyük çaba gösterdiklerini söyledi. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla kız çocuklarının okula devamının sağlanması için gönüllü öğretmenlerden oluşturdukları komisyonla köy köy dolaştıklarını ifade eden Budak, şöyle konuştu:

"Devamsız öğrencilerimizi okula kazandırmak için ailelerle görüşüp ikna ediyoruz. Şimdiye kadar 28 kız öğrencimizi okula kazandırdık. Her öğrenci bizim için önemli. Onları okula kazandıracağız. Köylerdeki kız çocuklarımızın geleceği için gönüllü öğretmenlerimiz her gün ders çıkışında kilometrelerce yol katediyor. Tüm öğrencilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımız devam edecek."

- "Kız çocuklarını okula kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Nurcan Kaçan ise arkadaşlarıyla kapı kapı dolaşıp ailelerle görüştüklerini belirterek kız çocuklarını okula kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Türkçe Öğretmeni Esmanur Yılmaz da kız çocuklarını okula kazandırmak amacıyla yola çıktıklarını dile getirerek "Okula gelmeyen halen birçok kız çocuğumuz var. Ailelerini ikna ederek kız çocuklarını okula kazandırmaya çalışıyoruz. Kilometrelerce yol katederek çocukların eğitimlerine devam edebilmesi için tüm çabamızla çalışıyoruz." dedi.

- Babası ikna oldu, okula kazandırıldı

İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki Çınarardı köyünde küçük olduğu gerekçesiyle kızını okula göndermediğini söyleyen Bünyamin Ören ile görüşen öğretmenler, babasını ikna ederek 5. sınıf öğrencisi Songül Ören'in yeniden okula dönmesini sağladı.

Okula kazandırılan Songül Ören, "Babam küçüğüm diye beni okula göndermiyordu. Öğretmenim geldi babamı ikna etti. Artık okula gideceğim. Arkadaşlarıma kavuşacağım için çok mutluyum." dedi.

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