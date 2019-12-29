Kız çocuklarıyla şişe çevirmece oynarken taciz ettiği iddiasıyla yargılanıyor

Mehmet ÇINAR/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Yeşilova ilçesinde bir okulun bahçesindeki parkta, şişe çevirmece oynadığı 5, 9 ve 11 yaşlarındaki üç kız çocuğuna "Sevgilin var mı?", "Memelerin büyüdü mü?" gibi sorular sorduğu öne sürülen R.D. (48) hakkında 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan dava açıldı.

Yeşilova ilçesi Kayadibi Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde bulunan parkta 8 Temmuz'da oyun oynayan kız çocukları Ş.D. (5), S.N.S. (9) ve A.D.'nin (11) yanına R.D. geldi. R.D. burada, 'şişe çevirmece' oynadığı çocuklara, iddiaya göre cinsel içerikli sorular yöneltti. Çocukların durumu anlattığı aileleri, R.D. hakkında şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan Yeşilova Cumhuriyet Savcılığı, tarafların ifadelerine başvurdu.

TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Gözaltına alınan R.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı, mahkemenin tutuksuz yargılama kararına itiraz ederek, R.D. hakkında 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından R.D.'nin yargılanmasına Yeşilova Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık R.D. ile kız çocuklarının ifadeleri alındı.

KIZ ÇOCUKLARINI SUÇLADI

R.D. duruşmadaki ifadesinde çocukları olay günü gördüğünü ve tanıştığını belirterek, olaydan önceki gün torunu ve yanına aldıkları tavşanıyla okul bahçesindeki parkta gezdiğini söyledi. Parkta gezdiği sırada çocukların kendisine tavşanını sorduğunu anlatan R.D., çocukla bu şekilde tanıştıklarını, sonrasında 'oyun oynayalım mı?' dediklerini, 'doğruluk mu cesaret mi' oyununu şişe çevirerek oynadıklarını anlattı.

Oyun oynarken şişenin üç defa döndüğünü ve kendisine üç soru sorulduğunu öne süren R.D., çocukların cinsel içerikli sorular yönelttiğini iddia etti. Kız çocuklarının kendisine sorduğunu öne sürdüğü iki cinsel içerikli soruya da yanıt verdiğini ve sonrasında, "Bu muhabbet nereye gidiyor, sizi babanıza söyleyeceğim" dediğini belirterek oradan ayrıldığını söyleyen R.D., kızların "Sizi babanıza söyleyeceğim" dediği için kendisine böyle bir suç uydurduklarını iddia etti. R.D., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

KIZLARLA PARKTA ŞİŞE ÇEVİRMECE OYNADI

5'inci sınıf öğrencisi A.D. ifadesinde, R.D'nin elinde topla parka gelerek "Top oynayalım mı?" diye sorduğunu ve kabul ettiklerini söyledi. Ardından R.D.'nin şişe bulup geldiği ve "Şişe çevirmece oynayalım, ucu nereye gelirse o cevap verecek, arkaya gelirse o soracak" dediğini ve oynamaya başladıklarını söyleyen A.D., ilk kendisine geldiğini ve R.D.'nin "Sevgilin mi var mı?" diye sorduğunu, kendisinin de "Hayır, biz daha küçüğüz" diye cevap verdiğini söyledi. A.D., oyun sırasında R.D.'nin kendilerine "Bir erkeğin özel yerini gördün mü?", "Memelerin büyüdü mü?", gibi sorular sorduğunu, bu soruların bir bölümünü de kulaklarına eğilerek sorduğunu anlattı. A.D., bir süre sonra R.D.'nin cep telefonunu almaya arabasına gittiğini, kendilerinin de hemen parktan ayrıldıklarını, durumu annesine anlattığını kaydetti.

KÖTÜ ŞEYLER SÖYLEDİ

İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi S.N.S. de parka gelen R.D.'nin kendileriyle top oynadıktan sonra şişe bulup getirdiğini ve şişe çevirmece oynadıklarını anlattı. R.D.'ye yaşını sorduklarında '38' dediğini belirten S.N.S., adamı tanımadıklarını ve daha önce torununu parka getirdiğini gördüklerini belirterek, "Şişe çevirmece oynarken kötü şeyler söyledi. Bana 'göğüslerin büyüdün mü', 'göstersene', 'bir erkekle öpüştün mü' gibi sorular sordu" şeklinde konuştu.

Mahkeme, yaşı küçük olduğu için Ş.D.'nin ifadesine ise başvurmadı. Yargılanma sonunda savcılığın tutukluluk talebinin reddine karar veren mahkeme, R.D.'ye her gün uygulanan adli kontrol şartını haftada iki güne indirilmesi karar verdi. R.D. hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme, duruşmayı mart ayına erteledi.

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