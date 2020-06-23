En Güzel ve Anlamlı Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Bebek haberi aldıkları zaman, ebeveynleri doğacak çocuklarına isim bulma telaşı da kaplar. Bebeğin cinsiyeti öğrenilir öğrenilmez isimler düşünülmeye başlanır. Kız bebek bekleyip bebeklerine isim bulma konusunda kararsızlığa düşen aileler, birçok kaynaktan değişik kız isimleri arar. Belli başlı herkesin bildiği isimler dışında, modern kız isimleri yıldan yıla değişiklik gösterir. Kulağa hoş gelen kız bebek isimleri, bazen tek başına bazen birlikte kullanılır. En güzel kız isimleri ve anlamlarını sizin için derledik.

A Harfiyle Başlayan İsimler

Açelya: Fundagillerden, çok renkli ve gösterişli bir süs bitkisi.

Açılay: Dolunay olmaya başlayan ay. Ay gibi doğ anlamında da kullanılır.

Afet: Çok güzel kadın. Büyük zararlara yol açan olaylar.

Ahu: Ceylan, mecaz anlamıyla ince ve zarif kadın.

Ajda: Yeni çıkan sürgün, filiz.

Ala: Karışık ve alaca renkli.

Alara: Kırmızı süs anlamına gelir.

Arya: Opera yapıtlarında, solist tarafından müzikle birlikte söylenen şarkı.

Asya: Yeryüzünde bir kıta ismi.

Ayben: Ay benim anlamına gelir.

Aycan: Ay gibi aydınlık, candan davranan kişi.