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  4. ‘Kız isteme’ kavgasında 4 kişi yaralandı

‘Kız isteme’ kavgasında 4 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 12:43 | Son Güncelleme

Eskişehir’de ‘kız isteme’ mevzusu dolayısı ile aralarında husumet bulunan iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, 75.

Eskişehir’de ‘kız isteme’ mevzusu dolayısı ile aralarında husumet bulunan iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi Teksan Sanayi Sitesi’nde daha önceden iki grup arasında ‘kız isteme’ meselesi yüzünden başlayan husumet bugün silahlı kavgaya dönüştü. Bir işletme önünde çıkan kavgada Bahadır A., Cihat A., Mert K. ile Ozan G. yaralandı. Yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir ve Yunus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro ekipleri bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Öte yandan, çıkan çatışmada ise iki araca çok sayıda kurşun isabet etti.

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