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Kız isteme kavgasında kan aktı

07.05.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Çivril ilçesinde kız isteme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kız istemek için konuşmaya giden 2 kardeş, kızın babasını ve 2 kişiyi bıçakla yaraladı. Bıçakla yaralanan baba kaçmaya çalışan 2 kardeşi silahla yaralarken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kız isteme kavgasında kan aktı

Olay, Çivril ilçesi Çıtak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eskiye dayalı kız isteme nedeniyle Zeynel K’nın kızını isteyen İsmail Yalmaz, kardeşi M.Y. ile birlikte konuşmaya gitti. Tarlada Zeynel K., İ.K., S.K. ve İsmail Yalmaz ile kardeşi M.Y., sözlü olarak tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada İsmail Yalmaz yanında bulundurduğu bıçak ile Zeynel K., İ.K. ve S.K’yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

3 KİŞİYİ BIÇAKLADI, KARDEŞİYLE BİRLİKTE SİLAHLA YARALANDI

Bıçakla 3 kişiyi yaralayan İsmail Yalmaz ve kardeşi M.Y., olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada kızını istedikleri baba Zeynel K’da yanında bulundurduğu silahla 5 el ateş açtı. Silahtan çıkan kurşun kızı isteyen İsmail Yalmaz’a ve kardeşi M.Y’ye isabet etti. Olay yerinde ağır yaralanan İsmail Yalmaz hayatını kaybederken, kardeşi yaralı olarak kaçtı.

Bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı, silahla yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan Zeynel K., İ.K. ve S.K. yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken olay yerinde hayatını kaybeden İsmail Yalmaz’ın cansız bedeni ise Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinden yaralı olarak kaçan M.Y. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli silahlı saldırı
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