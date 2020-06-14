Kız isteme merasimi pahalıya patladı! 5 ev karantinaya alındı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Borandere Mahallesi'nde kız isteme merasimine katılan bir kişi rahatsızlanınca Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından çalışma başlatan sağlık ekipleri, kişinin kız isteme merasiminde temasta bulunduklarına ulaştı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 5 evde, 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı. Ekipler, karar üzerine evlerin çevresinde önlem aldı.

Vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak. (AA)

