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  4. Kız isteme merasimi pahalıya patladı! 5 ev karantinaya alındı

Kız isteme merasimi pahalıya patladı! 5 ev karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 22:56 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, kız isteme merasimine katılan kişide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, 5 ev karantinaya alındı.

Kız isteme merasimi pahalıya patladı! 5 ev karantinaya alındı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Borandere Mahallesi'nde kız isteme merasimine katılan bir kişi rahatsızlanınca Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından çalışma başlatan sağlık ekipleri, kişinin kız isteme merasiminde temasta bulunduklarına ulaştı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 5 evde, 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı. Ekipler, karar üzerine evlerin çevresinde önlem aldı.

Vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak. (AA)

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