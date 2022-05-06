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Kız isteme meselesi kanlı bitti!

06.05.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde kız isteme meselesi yüzünden iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada sırtından bıçaklanan 22 yaşındaki Bilal Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kız isteme meselesi kanlı bitti!

Malatya’da kız isteme meselesi yüzünden çıkan kavgada sırtından bıçaklanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sularında Yazıhan ilçesine bağlı Sinanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Bilal Y. (22) ile S.G. (32) arasında kız isteme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda S.G. tarafından sırtından bıçaklanan Bilal Y. ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralı genç kaldırıldığı Yazıhan Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilal Y.’nin cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, şüpheli jandarma ekipleri tarafından olayda kullandığı suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. (DHA)

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