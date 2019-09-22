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Kız kaçıran gence vahşi infaz

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 13:42 | Son Güncelleme

Gaziantep’te sevdiği kızı kaçıran genç, barışma bahanesiyle çağıran kızın yakınları tarafından 15 bıçak darbesi ile öldürüldü.İddiaya göre Gaziantep’te yaşayan 22 yaşındaki Muhammet Hıdeyo, 20 gün önce sevdiği R.A’yı kaçırarak, Vatan Mahallesi’nde kiraladığı bir evde birlikte yaşamaya başladı.

Gaziantep’te sevdiği kızı kaçıran genç, barışma bahanesiyle çağıran kızın yakınları tarafından 15 bıçak darbesi ile öldürüldü.
İddiaya göre Gaziantep’te yaşayan 22 yaşındaki Muhammet Hıdeyo, 20 gün önce sevdiği R.A’yı kaçırarak, Vatan Mahallesi’nde kiraladığı bir evde birlikte yaşamaya başladı. Çiftin izini bulamayan R.A’nın ailesi, telefondan ulaştıkları gençleri barışmak amacıyla yemek hazırladıklarını söyleyerek akşam evlerine davet etti. Ailenin rızasını almak ve el öpmek için Umut Mahallesi’ne giden çiftten Muhammet Hıdeyo, ailenin erkek fertleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Uzay Çatılı Pazaryeri’nin yanındaki boş alana götürülen genç, burada defalarca kez bıçaklandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Muhammet Hıdeyo’nun öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yapılan ilk incelemede gencin 15 bıçak darbesi aldığı belirlendi.

Ailesi kentten kaçtı, cenaze teşhis edilemedi
Yaşanan infazın ardından ölen gencin ailesinin kendilerine de saldırılmasından korkarak, kentten ayrılarak izlerini kaybettirdiği ileri sürüldü. Otopsi için Adli Tıp Kurumuna getirilen gencin cenazesi ise aileden kimsenin bulunamaması nedeniyle bir süre teşhis edilemedi. Polis, ifadesine başvurmak üzere Muhammed Hıdeyo’nun kaçırdığı R.A’yı polis merkezine götürdü. Genç kız, savcılığın aileden kimseye ulaşamaması üzerine teşhis için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Gözyaşları içerisinde adli tıpa gelen R.A., ailesi tarafından infaz edilen Muhammed Hıdeyo’nun cesedini teşhis etti.
Polis olayın ardından R.A.’nın ailesinden 4 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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