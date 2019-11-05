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Kız kaçırılan minibüsü kovalayan özel halk otobüsü şoförü o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 15:35 | Son Güncelleme

Sancaktepe’de genç kızın minibüse zorla konarak kaçırılmasıyla özel halk otobüsüne atlayan kızın yakını, şoföre minibüsü takip etmesini söylemiş, şoför de içi yolcu dolu otobüs ile minibüsü kovalayarak kızı kurtarmaya çalışmıştı.

Sancaktepe’de genç kızın minibüse zorla konarak kaçırılmasıyla özel halk otobüsüne atlayan kızın yakını, şoföre minibüsü takip etmesini söylemiş, şoför de içi yolcu dolu otobüs ile minibüsü kovalayarak kızı kurtarmaya çalışmıştı. Olayla ilgili konuşan otobüs şoförü Cüneyt Orakçı, “Şahıs kadını ağzına bez dayayarak bayıltmaya çalıştı. O an anladım şahsın iyi niyetli olmadığını” diyerek minibüsü kovalamaya başladığını belirtti.

Sancaktepe’de meydana gelen olayda, iddiaya göre bir şahıs genç kızı zorla minibüse koyarak kaçırmaya çalışmış, kızın yakını da yolcu dolu özel halk otobüsüne atlayarak şoför Cüneyt Orakçı’ya minibüsü takip etmesini söylemişti. Sultanbeyli’ye kadar süren amansız kovalamacada otobüs şoförü minibüsün önünü keserek kızı kurtarmaya çalışmıştı. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacanın kahramanı otobüs şoförü Cüneyt Orakçı, o anları İHA’ya anlattı.
Özel halk otobüsünün şoförü Cüneyt Orakçı “Duraktan yolcu alırken, 100 metre ileride ışıklarda bir bayan tahminimce karşıdan karşıya geçmek için bekliyordu. O ara yanına bir minibüs yaklaştı. İçeriden bir şahıs çıktı, bayanı arabaya bindirmeye çalıştı. O ara olayı tam anlayamadığımız için hemen müdahale edemedik. Bayan tekrar arabanın içinden çıktı. Bu sefer şahıs baya bir zorladı. Şahıs kadını ağzına bez dayayarak bayıltmaya çalıştı. O an anladım şahsın iyi niyetli olmadığını. Onu solladım ben, arkamda kaldı. Bir süre gidince ne yapabilirim diye kafamda kurguladım. O sırada yolcular da baya bir destek çıktı, ‘kaptan dur müdahale edelim’ dediler. Yolcuların da desteğiyle yolun ortasında çapraz bir şekilde yolu kapatarak durdum. Kapıları açmamla birlikte yolcular hep birlikte çıktık, aracın üzerine yürüdük. Saldırdık araca, arkadaşın biri yumruk attı, camını kırdı. Şahıs geri geri çıkıp kaçtı. Emniyeti aradık, bilgileri verdik. Aldığımız bilgilere göre sağ olsun emniyetimiz bayanı kurtarıp şahısları gözaltına almış” dedi.

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