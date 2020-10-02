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  4. Kız kaçırma kavgasında bıçaklar konuştu: 1’i ağır 3 yaralı

Kız kaçırma kavgasında bıçaklar konuştu: 1’i ağır 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 19:40 | Son Güncelleme

Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Karacapınar köyünde kız kaçırma yüzünden iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada, aralarında köy muhtarının da olduğu 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay Eflani’nin Karacapınar köyünde meydana geldi.

Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Karacapınar köyünde kız kaçırma yüzünden iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada, aralarında köy muhtarının da olduğu 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Eflani’nin Karacapınar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köy muhtarı Halil İbrahim Çelenli’nin kızı Esra Çelenli’yi Halis S.’nin yeğeni Osman V. konuşma bahanesiyle kandırıp geçtiğimiz Salı günü İstanbul’a kaçırdı. Ailelerin devreye girmesi sonucu muhtar kızını İstanbul’dan alıp köye geri getirdi. Yaşanan olay sonrası Halis S., yanına aldığı İsmail Ç. ile birlikte Karacapınar Köyü Muhtarı Halil İbrahim Çelenli ile konuşmaya gitti. Burada iki grup arasında yaşanan tartışmanın büyümesi ile kavga çıktı. Çıkan kavgada köy muhtarı Halil İbrahim Çelenli (52), oğlu Nadir Çelenli (28) ve yeğeni Fatih Çelenli (30), İsmail Ç. tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olay sonrası Halis S. ve İsmail Ç. olay yerinden kaçarken, yaralılar yakınlarının yardımları ile Eflani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan yaralılardan durumu ağır olan Fatih Çelenli Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Nadir Çelenli Safranbolu Devlet Hastanesine, köy muhtarı Halil İbrahim Çelenli ise Özel Medikar Hastanesine sevk edildi. Olay yerinden kaçan Halis S. ve İsmail Ç. ise jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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