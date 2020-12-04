HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kız kaçırma kavgasında silahlar konuştu, kaldırımda yürüyen genç öldü

Kız kaçırma kavgasında silahlar konuştu, kaldırımda yürüyen genç öldü

04.12.2020 16:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden kavga çıktı.

İstanbul’da iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada iki yabancı uyruklu çocuk hafif şekilde yaralanırken, saldırı esnasında kaldırımda yürüyen 1 kişi de vurularak hayatını kaybetti.
Olay, 18 Ağustos günü Küçükçekemece’de yaşandı. İddiaya göre, Esenyurt’ta yaşayan yabancı uyruklu Omar M., Küçükçekmece’de oturan Nura H. isimli kadını 2 gün önce kaçırdı. Kızın ailesi erkek tarafının yaşadığı yere giderek kavga etti. Daha sonra erkeğin ailesi kız tarafının yaşadığı Küçükçekmece Pelikan Sokak’a gidip kurşun yağdırdı. Silahlı saldırı sırasında olayla alakası olmayan ve o sırada kaldırımda kuzeni ile yürüyen Ahmet Elçeoğlu ve kuzeni M.E. de vuruldu. 24 yaşındaki Eçeoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Kız tarafından da A.H. (15) ve H.M. (14) isimli iki çocuk hafif şekilde yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Olay üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahısların kaldığı 13 adresi tespit edip, önceki gün eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında silahı kullanan ve kız kaçırma olayını gerçekleştiren Omar M. Çatalca’da, onunla birlikte araçta bulunan Gerib M. ve İmet N. ise Esenyurt’ta yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'
İstanbul için tehlike çanları çalıyorİstanbul için tehlike çanları çalıyor
85 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!85 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!

Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Bir adamın çaresizliği: Dokuz hastalığım var ama mecburum

Bir adamın çaresizliği: Dokuz hastalığım var ama mecburum

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

İstanbul için tehlike çanları çalıyor! Sazlıdere Barajı'nda su seviyesi yüzde 5’e düştü

İstanbul için tehlike çanları çalıyor

Ölen çocuklarının fotoğrafları kullanılmış: Acılarımız tekrar tazelendi

Ölen çocuklarının fotoğrafları kullanılmış: Acılarımız tekrar tazelendi

4 yaşındaki çocuk başından vurularak ağır yaralandı! Anne ve babanın feryadı yürekleri yaktı

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

İstiklal Caddesi'nde yeni uygulama! Karekod ile giriş çıkışlar başladı

İstiklal Caddesi'nde yeni uygulama! Bugün başladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.