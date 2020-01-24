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Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 00:30 | Son Güncelleme

Isparta’da aralarında kız kaçırma meselesi yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen uzman çavuşun kullandığı aracın kaza yapması sonrasında, onu takip eden grup tarafından linç edilmek istendi. Yaşanan olay sırasında uzman çavuşun kendisini korumak ve husumetli olduğu grubu dağıtmak amacıyla yanında bulunan beylik silahı ile havaya uyarı ateşi açtığı öne sürüldü. Uzman çavuş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Isparta Gülevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşından küçük kız çocuğunun kaçırılması yüzünden husumet bulunduğu öne sürülen C.Y. isimli uzman çavuş, kullandığı 03 plakalı araçta kız çocuğu ile birlikte seyir halinde olduğu sırada, husumetli taraflar tarafından takibe alındı. Bir süre takip edilen C.Y., 106. Cadde ile 124. Cadde kavşağına geldiğinde aracın kontrolünü kaybederek refüjdeki ağaca çarpması sonucu kaza yaptı.

KENDİSİNİ KORUMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ AÇTI

Kaza sonrasında husumetli olduğu grup tarafından linç edilmek istenen C.Y., yanında bulunan beylik silahıyla hava ateş açarak kurtuldu. Çevredekiler tarafından silah seslerinin duyulması üzerine, bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile çok sayıda asayiş ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirdi.

UZMAN ÇAVUŞ GÖZALTINA ALINDI

Husumetli olduğu kalabalık grup tarafından linç edilmek istenen C.Y., polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırılarak, doktor raporunun ardından gözaltına alındı. Uzman çavuş ile aralarında husumet olduğu belirtilen grubun da daha sonra aynı polis merkezine gittiği öğrenildi. Öte yandan, yaşanan olaylar zinciri ve kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Uzman Çavuş ısparta kız kaçırma

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