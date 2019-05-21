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Kız kaçırma yüzünden bir kişinin evi kundaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 00:49 | Son Güncelleme

Adana’da iki aile arasında kız kaçırma konusu yüzünden çıkan kavgada bir kişinin evi kundaklandı.Olay, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da iki aile arasında kız kaçırma konusu yüzünden çıkan kavgada bir kişinin evi kundaklandı.

Olay, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşılıklı komşu olan iki aile arasında kız kaçırma konusu yüzünden tartışma çıktı. Daha sonra kavganın büyümesiyle ailelerden birisi diğer bir ailenin oturduğu evi ateşe verdi. Mahalleli ise durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Özel Hareket Timleri mahallede güvenlik önlemi aldı
Olay mahalline gelen asayiş ve özel hareket ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise güvenlik önlemi altında yanan daireyi kısa sürede söndürdü. Dairede maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, evi yakan kişi ve kişileri kimliği belirleme çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kız kaçırma yüzünden bir kişinin evi kundaklandı

Kız kaçırma yüzünden bir kişinin evi kundaklandı

Kız kaçırma yüzünden bir kişinin evi kundaklandı

Kız kaçırma yüzünden bir kişinin evi kundaklandı

Kız kaçırma yüzünden bir kişinin evi kundaklandı

Kız kaçırma yüzünden bir kişinin evi kundaklandı

Kız kaçırma yüzünden bir kişinin evi kundaklandı

Kız kaçırma yüzünden bir kişinin evi kundaklandı

Kız kaçırma yüzünden bir kişinin evi kundaklandı

Kız kaçırma yüzünden bir kişinin evi kundaklandı

Kız kaçırma yüzünden bir kişinin evi kundaklandı

Kız kaçırma yüzünden bir kişinin evi kundaklandı

Kız kaçırma yüzünden bir kişinin evi kundaklandı

Kız kaçırma yüzünden bir kişinin evi kundaklandı

Kız kaçırma yüzünden bir kişinin evi kundaklandı

Kız kaçırma yüzünden bir kişinin evi kundaklandı

Kız kaçırma yüzünden bir kişinin evi kundaklandı
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