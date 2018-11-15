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Kız kaçırmak için 25 bin dolarlık soygun yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 13:06 | Son Güncelleme

ANTALYA'da sevdiği kızı kaçırıp evlenmek isteyen Umut A., arkadaşı Ercan V.

Kız kaçırmak için 25 bin dolarlık soygun yaptılar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da sevdiği kızı kaçırıp evlenmek isteyen Umut A., arkadaşı Ercan V. ile plan yaptıktan sonra, uygulamaya koydu. İki arkadaş, altın ve gümüş ürünlerin satıldığı bir işyerinden 25 bin dolarlık takı ve ziynet eşyası çaldı. İkili çaldığı ürünleri ellerinden çıkaramadan yakalandı.
Olay, 4 Ekim günü saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Altın ve gümüş ürünlerin satıldığı bir işyerinde yaşanan ve 25 bin dolar değerinde takının çalındığı soygunun ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Olay saati öncesi ve sonrasında çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Umut A. ve Ercan V. olduğunu, hırsızlık öncesinde plan yaptıklarını ortaya çıkardı. Umut A. ve arkadaşı Ercan V.'nin, soyacakları işyerine yakın bir pansiyonda kaldıkları, gece olunca önce bitişikteki hamama girip bir süre kaldıkları, daha sonra işyerine girip soygunu gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. İki arkadaşın, soygunun fark edilmemesi için işyerinin önüne bir kamyonet çekerek kameralara perdeleme yaptıkları belirlendi.
Umut A. ve Ercan V. operasyonla gözaltına alınırken, elden çıkaramadan ele geçirilen 25 bin dolar değerindeki takılar sahibine teslim edildi.
Polisteki ifadesinde sevdiği kızı kaçırmak için hırsızlık yaptığını söyleyen Umut A., "Ürünleri elimizden çıkaramadan polis yakaladı" dedi. 2 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kız kaçırmak için 25 bin dolarlık soygun yaptılar

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