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Kız kardeş cinayeti sanığından 'tesadüf' savunması

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 10:35 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, kız kardeşi Günay Torun'u (55) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü Halil Küçükkurt'un (56), ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle yargılanmasına devam edildi.

Kız kardeş cinayeti sanığından 'tesadüf' savunması

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Gemlik ilçesinde, kız kardeşi Günay Torun'u (55) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü Halil Küçükkurt'un (56), ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle yargılanmasına devam edildi. Küçükkurt, duruşmadaki savunmasında, ''Kardeşimin ölümü, orada tesadüfen bulunmam dolayısıyla gerçekleşmiştir. Tasarlayarak bir şey yapmadım. Amacım öldürmek değildi'' dedi.
Olay, geçen yılın Kasım ayında, Gemlik'in Balıkpazarı bölgesinde meydana geldi. Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu üyesi olan kadın kuaförü Günay Torun, işe gitmek için 34 PG 4315 plakalı otomobiline bindi. Bu sırada başka otomobilden Torun'a, tabancayla 6 el ateş açıldı. Torun, olay yerinde yaşamını yitirirken, ateşin açıldığı otomobilin sürücüsü ise uzaklaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganın Günay Torun'un ağabeyi Halil Küçükkurt olduğunu saptadı. Karacabey ilçesindeki evde yakalanan Küçükkurt, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Küçükkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Halil Küçükkurt'un Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. İlk duruşmadaki savunmasını tekrarlayan Küçükkurt, "Kardeşimin yaşantısı, çevresi benim hoşuma gitmiyordu. Bu yüzden görüşmüyorduk. Bir seferinde evin odasını ateşe verdi. Beni, evi kundaklamaktan şikayet ederek cezaevine girmeme neden oldu. Aramız bozuktu. Evin önüne gidip annemin dışarı veya balkona çıkmasını saatlerce beklediğim günler oldu. Aramızın düzeleceğini düşünerek Günay ile görüşmek istemelerim sonucunda 2 defa beni şikayet etmesiyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Olay günü de kardeşimin dükkanının yakınına arabamı park ettim. Bu sırada kırmızı bir araba, tamponuma çarptı. Kapısını açtığımda şoförün kardeşim olduğunu gördüm. Bana ağza gelmeyecek küfürler etti. Silahımı çıkarıp korkutmak için arabasının kaputuna ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Aynı silahı sonra çeneme dayadım, tetiğine bastığımda patlamadı. Niyetim öldürmek değildi. Eğer kardeşimi öldürmek gibi bir niyetim olsa başka bir yerde veya daha önce görüşmeye geldiğim zamanlarda öldürürdüm'' dedi.
Halil Küçükkurt'un tanık olarak dinlenen oğlu Ahmet Küçükkurt (25) ise babasının babaannesiyle görüştürülmediğini, evi yaktığına dair iftira atıldığını, 45 gün cezaevinde kaldığını, olay tarihinde yurt dışında olduğunu kanıtlamasıyla tahliye edildiğini ve halası Günay Torun'u babasının neden öldürdüğünü bilmediğini söyledi.
Duruşmada söz alan Halil Küçükkurt, ''Aile içinde yaşanan olayları, çocuklarımın psikolojilerinin bozulmaması için onlara hiç yansıtmadım. Kardeşimin ölümü, orada tesadüfen bulunmamdan dolayı gerçekleşmiştir. Tasarlayarak bir şey yapmadım. Amacım öldürmek değildi'' dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Halil Küçükkurt'un tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı erteledi.

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Kız kardeş cinayeti sanığından 'tesadüf' savunmasıKız kardeş cinayeti sanığından 'tesadüf' savunmasıKız kardeş cinayeti sanığından 'tesadüf' savunmasıKız kardeş cinayeti sanığından 'tesadüf' savunması

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