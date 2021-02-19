Kız kardeşi affetse de mahkeme affetmedi! Dehşete düşüren olayda 'pes' dedirten savunma

Mütalaanın sunulmasının ardından beyan için söz alan mağdur A.K. çıkan tartışmada ağabeyine yönelik "Sen benim abim olamazsın" dediğini söyledi. Emniyet ifadesinde geçen beyanların dışında ağabeyine küfürler ettiğini aktaran A.K, "Erkekliğine laf ettim. Ona 'Sen erkek değilsin' dedim. Benim psikolojim bozuktur. Abim bu sözlerden sonra kendini kaybetti. Makasla bana saldırdı. Ben bu sözleri söylemeseydim belki de bana saldırmayacaktı. Beni makasla yaraladığını söylediysem de bu doğru değildir. Ben şikayetçi değilim" dedi.

Gaziantep'te kız kardeşi A.K'yi çıkan tartışma sonucunda makasla 18 yerinden yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 'kardeşi kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan ağabey M.K., kız kardeşinin şikayetini geri çekmesine rağmen mahkeme tarafından 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık M.K tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken sanık avukatı Abdullah Yaşar ile mağdur kız kardeş A.K duruşma da hazır bulundu.

'SAÇINI KESMEK İSTEDİM'

Sanık A.K ise önceden verdiği ifadelerin geçersiz olduğunu belirterek, "Olay günü gittim. İşe de alındım. İşim bittikten sonra eve döndüm. Kardeşim mutfakta bulaşık yıkıyordu. Tabakları sertçe tezgaha vuruyordu. Ben o zaman bir şey olduğunu anladım. Aradan birkaç dakika sonra bağırış sesleri geldi. Annem onun saçı açıkmış diye kızıyormuş. Susmadan konuşmaya devam ediyordu. Yanına gidip 'Ne oluyor' diye sordum. Benle de ters konuştu. Bana küfür etti. Kendimden geçtim. Mutfağın girişindeki makası alıp saçını kesmek istedim. O ara makas vücuduna değdi. Ona 'Saçını keseyim de başın açık gez' dedim" ifadelerini kullandı.

'NASIL YANLIŞLIKLA OLUYOR?'

Mahkeme başkanı ise sanığa, "Nasıl yanlışlıkla oluyor? Bir tane iki tane değil 18 makas yarası var. Tutanaklara göre olay yerinde saç yok. Vücudun her tarafında yara var. Bu nasıl oluyor?" diye sordu.

Sanık A.K'de mahkeme başkanına "Ben kardeşimi yaralamadım. Pişmanım. Beraatımı isterim. Aileme bakan kimse yok. Tahliyemi talep ediyorum" diyerek cevap verdi.

Savunma için söz alan sanık Avukatı Abdullah Yaşar'da sanığın kardeşinin psikolojik sorunlarıyla ilgili kullandığı hapları içmediği için olay anında kriz geçirdiği söyledi. Olayda müvekkilinin teşebbüsü olmadığını olayın kendiliğin başladığını ifade eden Yaşar, "Kardeşine pansuman yapıp ambulansı çağırıyor. Öldürmeye neden olacak bir durum yok. Yani kasten ve öldürmeye teşebbüs yoktur. Bu olay yaralamadır. Müvekkilim kendiliğinden gidip emniyete teslim olmuştur. Ailesine bakması gerekiyor. Tahliye edilmesini talep ediyorum" diye konuştu.