Kız kardeşi Nurbari Mircihan'ı vahşice öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Üniversite sınavına hazırlanan ve aile bütçesine katkıda bulunmak için kafede çalışan Nurbari Mircihan, pazartesi gecesi, misafir olarak gittikleri dayısına ait Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evde, ağabeyi Salih Mircihan tarafından boğazı kesildikten sonra defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Nurbari Mircihan'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verilirken, gözaltına alınan ağabeyi Salih Mircihan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

LAUBALİ HAREKETLER NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Uyuşturucu bağımlısı olduğu ve daha önce de annesi Adle Mircihan'ı bıçaklayarak, yaraladığı için bir süre cezaevinde kaldığı öğrenilen Salih Mircihan, savcılık sorgusunda cinayeti anlattı. Kardeşini bacak bacak üstüne atıp, telefonda mesajlaştığı ve laubali hareketler sergilediği için öldürdüğünü söyleyen Salih Mircihan, cinnet getirdiğini, olay sırasında kendi kollarını da bıçakla yaraladığını ve başını duvara vurduğunu ileri sürdü.

"SOL ELİMLE SAÇLARINDAN TUTUP, SAĞ ELİMLE BIÇAKLADIM"

Yaklaşık 8 yıldır uyuşturucu kullandığını belirten Salih Mircihan, pazartesi günü, annesi ve kız kardeşi ile dayısının evine misafirliğe gittiklerini, nakliyecilik yapan kuzeni ile 1 gün sonra Batman'a gitmek için anlaştıklarını kaydetti. Salih Mircihan, ifadesinde şunları söyledi: