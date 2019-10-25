Kız Kardeşim Eğitim Tırı Denizlili kadınlarla buluştu

TOBB, Habitat Derneği, İTÜ ve Coca-Cola Türkiye işbirliği ile yürütülen Kız Kardeşim Projesi, Eğitim Tırı ile Türkiye’nin farklı illerinde kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek oluyor. Bu yıl sonuna kadar 12 ile ulaşması hedeflenen Eğitim Tırı 24 Ekim’de Denizlili kadınlarla buluştu.

Bugüne kadar 30 ilde 11 binden fazla kadına ulaşan Kız Kardeşim Projesi 24 Ekim tarihinde Denizlili kadınlara misafir oldu. Büyük ilgi gören eğitim programında 15-55 yaş arası kadınlara Bilişim ve Finansal Bilinç başlıkları altında verilen eğitimler kapsamında; Bireyler İçin Finansal Bilinç ve Uygulamalı Temel Finans, Dijital Okur-Yazarlık, Ebeveyn ve Bilgi Güvenliği alanına ilişkin konular aktarıldı.

Coca-Cola’nın 2020 yılına kadar dünya genelinde 5 milyon kadının ekonomik hayatta etkin bir şekilde yer almasını destekleme hedefinin bulunduğunu belirten Coca-Cola Türkiye Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk Müdürü Tülin Kara Özger, “Bu amaç doğrultusunda, Türkiye’de 2015 yılında hayata geçirdiğimiz Kız Kardeşim Projesi kapsamında sunulan eğitimler ile kadınların ekonomik hayatta etkin bir şekilde yer alması için çalışıyoruz. Projemiz bugüne kadar 30 ilde 11 binden fazla kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu. 2019 yılında ise 9 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Denizli’de projenin başladığı 2015 tarihinden bu yana 874 kadın Kız Kardeşim eğitimlerinden faydalandı. Coca-Cola Türkiye olarak, kadınların ekonomik kalkınmada etkin rol almalarını ve ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesini desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Denizli Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ebru Arslan, “Denizli Kadın Girişimciler Kurulu olarak Kız Kardeşim Projesi’nin içerisinde yer almaktan onur duyuyoruz. Bizler eğitimler, kurslar ve kurum destekleri ile üreten, istihdam yaratan, katma değer kazandıran, kendi evine ve aynı zamanda yaşadığı bölgeye ekonomik açıdan değer katan girişimci kadınları arttırmayı hedefliyoruz. Bir diğer deyişle kadınının gücünü harekete geçirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda Kız Kardeşim Projesi’ne katılarak yetenek, birikim ve cesaret özelliklerini bir arada kullanan, aynı zamanda risk alan ve ekonomik bir değer üreten kadınlarımızın yanındayız. Bütün katılımcı kadınlarımıza başarılar diliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Proje yıl sonuna kadar 9.000 kadına ulaşacak

2015 yılında hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi bugüne kadar 11 bini aşkın kadına ulaştı. Proje, Türkiye’de bugüne kadar 30 ilde 11 binden fazla kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu. Kadınların ekonomik kalkınmada etkin rol almalarının sağlanması, ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi-becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesinin amaçlandığı Kız Kardeşim Projesi ile 2019 yılında 9.000 kadına ulaşmak hedefleniyor. Kız Kardeşim projesi kapsamında Türkiye genelinde 30 ilde kadınlara dijital okuryazarlık, ebeveyn ve bilgi güvenliği, bireyler için finansal bilinç ve uygulamalı temel finans eğitimleri veriliyor. Yıl boyunca süren eğitimlerle kadınların kişisel mali kaynaklarını doğru yönetebilmeleri ve temel finansal hizmetleri tanımaları, girişimci ve girişimci adaylarının küçük ve orta ölçekli işletmelerde temel finansal operasyonlarını verimli yönetebilmeleri, dijital okuryazarlık ve internet güvenliği konularında farkındalıklarının artması ve internet kullanımındaki ebeveyn bilgi güvenliği donanımlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

