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‘Kız Kardeşim Eğitim Tırı’ Ordulu kadınlarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 16:50 | Son Güncelleme

Kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürütülen ‘Kız Kardeşim Projesi’ kapsamında hayata geçirilen Kız Kardeşim Eğitim Tırı, Ordulu kadınlarla buluştu.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Coca-Cola Türkiye iş birliği ile kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi kapsamında hayata geçirilen Kız Kardeşim Eğitim Tırı 2019 eğitimleri için yola çıktı.

‘Kız Kardeşim Eğitim Tırı’ Ordulu kadınlarla buluştu

Kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürütülen ‘Kız Kardeşim Projesi’ kapsamında hayata geçirilen Kız Kardeşim Eğitim Tırı, Ordulu kadınlarla buluştu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Coca-Cola Türkiye iş birliği ile kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi kapsamında hayata geçirilen Kız Kardeşim Eğitim Tırı 2019 eğitimleri için yola çıktı. Bugüne kadar 30 ilde 11 binden fazla kadın ile bir araya gelen Kız Kardeşim Projesi Ordulu kadınlara misafir oldu. Büyük ilgi gören eğitim programında 15-55 yaş arası kadınlara Kız Kardeşim Eğitim Tırı içinde bir gün boyunca ebeveyn ve bilgi güvenliği konularında bilgiler aktarıldı.
Eylül, ekim ve kasım aylarında yollarda olacak olan Kız Kardeşim Eğitim Tırı 2019 yılı çalışmaları kapsamında Ordu’dan sonra Trabzon, Kayseri, Elazığ, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Nevşehir, Isparta, Denizli, Aydın, Bursa ve Kırklareli olmak üzere toplam 13 proje iline ulaşacak.

Yıl sonuna kadar 9 bin kadına ulaşacak
2015 yılında hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi bugüne kadar 11 bini aşkın kadına ulaştı. Proje, Türkiye’de bugüne kadar 30 ilde 11 binden fazla kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu. Kadınların ekonomik kalkınmada etkin rol almalarının sağlanması, ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi-becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesinin amaçlandığı Kız Kardeşim projesi ile 2019 yılında 9 bin kadına ulaşmak hedefleniyor. Kız Kardeşim Projesi kapsamında Türkiye genelinde 30 ilde kadınlara dijital okuryazarlık, ebeveyn ve bilgi güvenliği, bireyler için finansal bilinç ve uygulamalı temel finans eğitimleri veriliyor. Yıl boyunca süren eğitimlerle kadınların kişisel mali kaynaklarını doğru yönetebilmeleri ve temel finansal hizmetleri tanımaları, girişimci ve girişimci adaylarının küçük ve orta ölçekli işletmelerde temel finansal operasyonlarını verimli yönetebilmeleri, dijital okuryazarlık ve internet güvenliği konularında farkındalıklarının artması ve internet kullanımındaki ebeveyn bilgi güvenliği donanımlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

‘Kız Kardeşim Eğitim Tırı’ Ordulu kadınlarla buluştu

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