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"Kız Kardeşim Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 11:45 | Son Güncelleme

Proje kapsamında 12 ilde kadınlara eğitim vererek ekonomik hayata katılımlarını sağlamak amacıyla hazırlanan "Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Adana'ya geldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Coca-Cola Türkiye iş birliğinde kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürütülen proje kapsamında hazırlanan "Kız Kardeşim Eğitim Tırı" Adana'ya ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi önündeki tırda kadınlara, bireyler için finansal bilinç ve uygulamalı temel finans, dijital okur yazarlık, ebeveyn ve bilgi güvenliği konularına ilişkin eğitim verilecek.

Coca Cola Türkiye Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Müdürü Tülin Kara Özger, projenin 2015 yılında hayata geçirildiğini ve bugüne kadar 11 bin kadına eğitim verildiğini söyledi.

Projenin amacının, kadınlara girişimcilik eğitimleri verilerek ekonomik hayatta etkin rol almalarını sağlamak olduğunu kaydeden Özger, "Proje ortakları olarak hepimiz, bir ülkenin kalkınması için kadınların ekonominin içine çekilmesi gerektiğini biliyoruz. Kadınlarımızı evde, atıl bir şekilde bırakmamamız gerekiyor. Onlara destek olmak için 30 şehirde çeşitli eğitimlerimiz oldu. 'Kız Kardeşim Eğitim Tırı' ise kadınlarımızın dikkatini çekmek amacıyla 12 ile giderek eğitimler verecek." diye konuştu.

Özger, bu yılın sonuna kadar 9 bin kadına ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

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