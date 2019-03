Kız Kardeşim projesi Birleşmiş Milletler’de anlatıldı

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 63. Oturumu’nda Türkiye’de kadının güçlenmesi çalışmaları kapsamında Kız Kardeşim projesi iyi örneklerden biri olarak paylaşıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye’nin katkılarıyla kadınların ekonomik hayata etkin bir şekilde katılımını desteklemeyi amaçlayan Kız Kardeşim Projesi, Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen oturumda katılımcılara anlatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 63. Oturumunda “Yeni Kuşakların Güçlendirilmesinde Kadın Dostu Politikaların Rolü” başlıklı bir panel düzenlendi. Panelin açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, söz konusu alanda gerçekleştirilen çalışmalar ve kaydedilen ilerlemeler hakkında bilgi verdi. TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar, Kız Kardeşim’in çeşitli paydaşları bir araya getiren bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyleyerek, projenin kadınların ekonomik hayata katılması konusunda teşvik edici bir rol oynadığını vurguladı.

2015’ten bu yana 11 bini aşkın kadına ulaşan Kız Kardeşim Projesi kapsamında Türkiye genelinde 30 ilde kadınlara dijital okuryazarlık, ebeveyn ve bilgi güvenliği, bireyler için finansal bilinç ve uygulamalı temel finans eğitimleri veriliyor. Yıl boyunca süren eğitimlerle kadınların kişisel mali kaynaklarını doğru yönetebilmeleri ve temel finansal hizmetleri tanımaları, girişimci ve girişimci adaylarının küçük ve orta ölçekli işletmelerde temel finansal operasyonlarını verimli yönetebilmeleri, dijital okuryazarlık ve internet güvenliği konularında farkındalıklarının artması ve internet kullanımındaki ebeveyn bilgi güvenliği donanımlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Egitimlere ek olarak, üretim gerçekleştiren kadınlara/kooperatiflere mobil fotoğrafçılık ve internet reklamcılığı eğitim içerikleri veriliyor ve yıl boyunca “Girisimci Kadınlar ile Ilham Bulusmaları” organize edilerek kadınlar arasındaki iletisim koprusunun guclenmesi amaçlanıyor.

*Kadının Statüsü Komisyonu (The Commission on the Status of Women - CSW), temel hedefi cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın istihdamının artırılması olan küresel bir devletlerarası oluşum. Komisyon’un her yıl iki hafta süren oturumu BM Üyesi Devletlerin temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve BM’nin ilgili birimlerinin katılımı ile BM’nin New York’taki genel merkezinde düzenleniyor. Toplantıda cinsiyet eşitliği konusundaki global politika dokümanındaki hedeflere ilişkin ilerlemeler ve eksikliklerin yanı sıra cinsiyet eşitliğini ve kadının güçlendirilmesi üzerinde etkili olacak yeni konular tartışılıyor.